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Diomedes Díaz de ‘Yo Me Llamo’ conoció a Martín Elías, hermano de Elder Dayán

Imitador de Diomedes Díaz en 'Yo Me Llamo' 2026 contó que conoció a Martín Elías, hijo del cantante y hermano de Elder Dayán (jurado del programa de Caracol).

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Imitador de Diomedes Díaz en ‘Yo Me Llamo’ 2026 recordó cómo conoció a Martín Elías

El participante tuvo que enfrentarse en un duelo de canto con otro concursante que también dijo ser el doble perfecto de ‘El Cacique’. Antes de subir al escenario, habló con Caracoltv.com.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.