Imitador de Diomedes Díaz en ‘Yo Me Llamo’ 2026 recordó cómo conoció a Martín Elías

Durante la conversación, los dos imitadores del papá de Elder Dayán, nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’, le enviaron un mensaje a él por la generosidad que tuvo en sus audiciones, y uno de los concursantes reveló que conoció a Martín Elías, uno de los hijos de Diomedes Díaz que falleció en un accidente.

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“Yo compartí tarima con Martín Elías tres veces, estando en vida, un excelente muchacho, y era el que llevaba la bandera después de Diomedes, pero sabemos lo que pasó. Apareció Elder Dayán, y es el que, considero yo, tiene el folclor vallenato de la dinastía Díaz”, dijo el imitador.

El otro concursante también le dedicó emotivas palabras al intérprete de ‘Amantes’ y le agradeció por el apoyo. Posteriormente, los Diomedes tuvieron que cantar juntos frente al jurado para saber cuál de los dos continuaría en el programa. Aunque ambos tuvieron fortalezas, finalmente los jurados decidieron que el Diomedes Díaz azul era el que se quedaba con el cupo.

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¿Dónde ver 'Yo Me Llamo' 2026, programa de Caracol Televisión?



Los capítulos de ‘Yo Me Llamo 2026’ se pueden ver por Caracol Televisión, en la señal abierta del canal en Colombia, o través de Ditu. Además, quienes prefieran seguir el programa por internet pueden hacerlo a través de la señal en vivo de Caracol TV. La propia plataforma del canal ofrece el contenido y permite consultar los capítulos disponibles.

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La edición 2026 llegó con varias novedades. Una de las principales es la incorporación de Elder Dayán Díaz al grupo de jurados, junto a Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni. Además, regresó ‘Yo Me Llamo Mini’, espacio dedicado a los pequeños imitadores, una de las apuestas que acompaña esta nueva temporada.

El formato continúa buscando al participante que consiga convertirse en el doble exacto de un reconocido cantante, combinando interpretación vocal, caracterización y puesta en escena.