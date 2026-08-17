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Mamá de actriz de ‘María, la caprichosa’ sufrió el asesinato de dos hermanos

Mamá de actriz de ‘María, la caprichosa’ sufrió el asesinato de dos hermanos. Paola González reveló que su madre también fue trabajadora del servicio doméstico.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Mamá de actriz de ‘María, la caprichosa’ sufrió el asesinato de dos hermanos

Paola González reveló que su madre también fue trabajadora del servicio doméstico y que su historia de vida tiene dolorosos puntos en común con la protagonista de la producción de Caracol Televisión.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 17 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Paola González, actriz de ‘María, la caprichosa’
Paola González, actriz de ‘María, la caprichosa’
Foto: Caracol TV