Mamá de actriz de ‘María, la caprichosa’ sufrió el asesinato de dos hermanos

Interpretar a un personaje no siempre significa ponerse en los zapatos de alguien desconocido. Para Paola González, actriz que interpreta a María en su etapa de joven adulta, asumir este proyecto significó acercarse todavía más a la historia de su propia madre, que también pertenece al gremio de las empleadas domésticas.

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La actriz contó que, desde pequeña, escuchó de boca de su mamá numerosas historias relacionadas con las experiencias que viven las trabajadoras domésticas en las casas donde laboran. Por eso, al encontrarse con la historia de María, sintió que el personaje tenía una conexión especial con su propia familia. No obstante, para ella fue inevitable quebrarse en algunas escenas que la hicieron pensar en el dolor que su madre sufrió.

"Me quebré con más de una [historia] porque hay muchas cosas que le pasan a María que le pasaron a mi mamá, como que le mataran a su hermana. A mi mamá le mataron a sus hermanos, a dos de sus hermanos, entonces había mucha familiaridad con muchas cosas que sí en algún momento me quebraron", relató Paola González en la entrevista con Caracoltv.com.

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Asimismo, hubo escenas que tuvieron un significado particular para la actriz porque las sintió en carne propia. Y es que, mientras grababan la producción, su mamá se encontraba viviendo fuera de Colombia, una situación que despertó en Paola sentimientos relacionados con la separación familiar que también atravesaba su personaje.

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"Resulta que en ese momento cuando estábamos grabando mi mamá vivía en Panamá y entonces me sentí como como esa sensación de mi mamá dejándonos a nosotros, aunque ya estábamos grandes igual, pero creo que una mamá nunca quiere separarse de sus hijos. Entonces sí me dio superduro esa", agregó la actriz.

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¿Cuántas actrices interpretaron a 'María, la caprichosa'?

La protagonista de la producción de Caracol Televisión es interpretada por tres actrices, quienes representan diferentes etapas de la vida de María Ro: Marggy Selene Valdiris, Paola González y Karent Hinestroza.

La primera actriz se encarga de representar la infancia de la protagonista. En esta etapa, el público conoce a María como una niña de Apartadó que crece en un hogar lleno de amor, pero cuyo futuro se ve marcado por las dificultades y la violencia que golpea a su región.

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Marggy Selene ha contado que interpretar a María fue un desafío especial porque se trataba de representar a una persona real. La joven actriz asumió así el papel de mostrar los primeros años de una mujer que, con el tiempo, se convertiría en una importante líder social.

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Paola González da vida a María durante su juventud, una etapa determinante para el personaje. A los 14 años, María queda embarazada y sus planes de convertirse en maestra se ven truncados. Ante las circunstancias económicas, comienza a trabajar como empleada doméstica para sacar adelante a su hijo.

Es precisamente en esta parte de la historia donde María empieza a conocer de cerca las dificultades que enfrentan las trabajadoras domésticas. Sus experiencias laborales y personales serán fundamentales para despertar la conciencia que posteriormente la llevará a organizarse y luchar por los derechos de este gremio.

Finalmente, Karent Hinestroza interpreta a María en su etapa adulta. En esta fase, el personaje ya es una mujer con mayor experiencia y una profunda conciencia sobre las injusticias que viven las trabajadoras del servicio doméstico. Sus vivencias la impulsan a transformar sus problemas personales en una causa colectiva.

