‘Yo Me Llamo Mini Jesse y Joy’ hicieron un excelente ‘show’ e interpretaron ‘Dueles’

El Templo de la Imitación fue escenario de una presentación inolvidable cargada de sensibilidad, armonía y puro talento pop. En esta oportunidad, los pequeños participantes que le dan vida a ‘Mini Jesse y Joy’ saltaron a la tarima decididos a rendirle homenaje a uno de los dúos más queridos de la música en español.

Durante la velada, la pareja de concursantes interpretó la emotiva canción ‘Dueles’. Con un acople vocal impecable y una emotiva puesta en escena, lograron adueñarse del escenario de principio a fin, contagiando a todos los asistentes con la fuerza lírica del tema.