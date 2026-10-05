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Capítulo 53 'Yo Me Llamo'
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‘Yo Me Llamo Mini Jesse y Joy’ hicieron un excelente ‘show’ e interpretaron ‘Dueles’

Los jurados les dijeron que hicieron una increíble presentación y destacaron que protagonizaron un gran ‘show’. Los participantes comparten una similitud con la exagrupación mexicana.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Yo Me Llamo Mini Jesse y Joy’ hicieron un excelente ‘show’ e interpretaron ‘Dueles’

Los jurados les dijeron que hicieron una increíble presentación y destacaron que protagonizaron un gran ‘show’. Los participantes comparten una similitud con la exagrupación mexicana.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 5 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Jesse y Joy' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Jesse y Joy' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión