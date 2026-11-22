La periodista contó que, tiempo después de enterarse de que estaba esperando un bebé, recibió el diagnóstico de un mioma, situación que requirió atención y seguimiento por parte de especialistas. Además, reveló que su embarazo representa un reto adicional debido a que desde hace 13 años vive con un solo riñón.

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La comunicadora también compartió cómo ha sobrellevado esta etapa mientras continúa con sus compromisos laborales en Noticias Caracol. Entre las dificultades que ha experimentado mencionó las náuseas y otros síntomas propios del embarazo, que se han sumado a las emociones y expectativas que acompañan la llegada de su segundo hijo.

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