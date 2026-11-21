El presidente del Concurso Nacional de la Belleza, Raimundo Angulo, habló en La Red sobre los planes que tiene en mente para el certamen y dejó clara su postura frente a la franquicia de Miss Universo. En una conversación directa, el directivo adelantó una iniciativa con la que busca abrir las puertas del título de Señorita Colombia a jóvenes fuera del país.

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Además, frente a las preguntas sobre un eventual regreso o interés en la franquicia universal, Angulo marcó distancia y explicó la razón por la que hoy no está dentro de sus prioridades.

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Nuevo proyecto de Raimundo Angulo para Señorita Colombia



Durante su intervención, el presidente del Concurso Nacional de la Belleza aseguró que desea poner en marcha una propuesta con alcance internacional a partir del próximo año. El objetivo es que jóvenes nacidas fuera del país, pero con raíces colombianas, también tengan la oportunidad de competir por la corona nacional.

"Un proyecto que quiero iniciar el año entrante, quiero hacerlo a nivel internacional. Colombianos y niñas, jóvenes, belleza, hijas de colombianos nacidas en el exterior, podrán participar por el título de Señorita Colombia para que aprovecháramos que ella quería que Colombia estuviera presente y con ella estamos muy agradecidos", comentó.

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¿Por qué a Raimundo Angulo no le interesa Miss Universo?

En medio de la charla, surgió la pregunta directa sobre si le interesa la franquicia de Miss Universo para el Concurso Nacional de la Belleza, especialmente luego de haber recibido algunas propuestas. Sin embargo, Raimundo Angulo fue enfático al señalar que, actualmente, no tiene interés en ese certamen debido a las diferencias en el enfoque de ambos concursos: "Hoy por hoy no, (no le interesa Miss Universo) porque tienen una clase de concurso distinto al nuestro", explicó.

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Finalmente, reafirmó la línea que mantiene la organización frente a la esencia del certamen que preside: "Queremos seguir defendiendo a la mujer colombiana como es". En ese contexto, Angulo destacó la alianza que hoy existe entre el Concurso Nacional de la Belleza y Miss Grand, agradeciendo el papel de Vanessa Pulgarín, ganadora de Miss Grand All Stars, quien impulsó el deseo de que el país tuviera representación en dicha competencia.

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