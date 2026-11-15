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La Red: Exparticipante del Desafío se operará, famoso actor será papá y presentadora se sincera | Resumen - CaracolTV

Maleja, del Desafío, tomó una dura decisión por su salud, actor de ‘Tarde lo conocí’ se convirtió en papá, Yuri Vargas habla de su pareja y Catalina Gómez extraña a su hija Emilia.

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Maleja, del Desafío, tomó una dura decisión por su salud, actor de ‘Tarde lo conocí’ se convirtió en papá, Yuri Vargas habla de su pareja y Catalina Gómez extraña a su hija Emilia.

Por: Daniela Correa Grisales
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