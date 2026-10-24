La Red: Presentadora y actriz cumplen décadas en televisión: así recuerdan sus inicios | Resumen - CaracolTV Catalina Gómez celebra 20 años en Día a Día, mientras que Luces Velásquez cumple 40 entreteniendo a los colombianos. En este capítulo de La Red, las dos hablan de sus inicios en la farándula nacional.