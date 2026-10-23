1:06:25 min Yo Me Llamo - Capítulo 66: Los minis reciben consejos de sus padrinos. Mientras Laura y Melina buscan pareja de baile 1:03:39 Capítulo 65 Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo' 1:06:28 Capítulo 64 Los mini imitadores al fin conocerán a sus padrinos de 'Yo Me Llamo' 1:06:16 Capítulo 63 Los mini imitadores están cada vez más cerca de entrar a la escuela de 'Yo Me Llamo' 1:06:25 Capítulo 66 Los minis reciben consejos de sus padrinos. Mientras Laura y Melina buscan pareja de baile

Capítulo 66 Yo Me Llamo : Los minis reciben consejos de sus padrinos. Mientras Laura y Melina buscan pareja de baile Cuatro minis fueron escogidos como los mejores de la noche y su voz seguirá presente en la competencia. Por otro lado, la voz de dos mini dobles fue eliminada.