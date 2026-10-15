1:03:42 min Yo Me Llamo - Capítulo 60: César Escola sacó los pasos prohibidos de baile en plena presentación 1:06:32 Capítulo 59 César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura" Capítulo 58 Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento 1:06:36 Capítulo 57 Aurelio sacó desde lo más adentro de su cuerpo unos chistes muy rebuscados 1:03:42 Capítulo 60 César Escola sacó los pasos prohibidos de baile en plena presentación

Capítulo 60 Yo Me Llamo : César Escola sacó los pasos prohibidos de baile en plena presentación Los jurados del programa bailaron en plenas audiciones y quedaron asombrados por el baile de algunos de los participantes de la noche.