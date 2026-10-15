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Murió Germán Quintero, de 'Escobar, patrón del mal'
Capítulo 59 Yo Me Llamo
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Murió Germán Quintero, actor de ‘Pasión de Gavilanes’ y 'Escobar', a los 70 años

Murió Germán Quintero, actor de ‘Pasión de Gavilanes’ a los 72 años. En Día a Día anunciaron el fallecimiento del artista, quien también estuvo en 'Escobar, el Patrón del mal'.

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Murió Germán Quintero, de ‘Pasión de Gavilanes’ y 'Escobar, el patrón del mal', a los 70 años

En 'Día a Día', matutino de Caracol TV, lamentaron el fallecimiento del artista, quien también estuvo en 'La Saga', 'El cartel de los sapos' y otras producciones de Caracol Telvisión.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Murió el actor Germán Quintero.
Murió el actor Germán Quintero.
Foto: Caracol TV / The Suso's Show