Murió Germán Quintero, de ‘Pasión de Gavilanes’ y 'Escobar, el patrón del mal', a los 70 años

Durante la emisión de ‘Día a Día’, el matutino de Caracol Televisión, el presentador Carlos Calero confirmó el fallecimiento del actor Germán Quintero, a los 70 años, y lo recordó por su trayectoria artística en la televisión nacional. El artista dejó huella por interpretar a Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador, en la serie ‘Escobar, el patrón del mal’, producción que recreó algunos de los episodios más impactantes de la historia del narcotráfico en Colombia.

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Así mismo, el artista nacido en bogotano, le dio vida al abuelo de las hermanas Elizondo en la segunda edición de 'Pasión de Gavilanes'. Además, de otros personajes que hoy día cientos de televidentes recuerdan con gran emoción.

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Una de las personas que confirmo la noticia fue su sobrina Alejandra Quintero, quien a través de una publicación de Instagram describió como: "inmortal, único e intransferible. 1956-2026", dejando entre ver el gran legado que dejó el artista en medios de comunicación y el teatro.

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Quién era Germán Quintero y en qué producciones participó



A lo largo de su carrera, Quintero participó en reconocidas producciones de la televisión colombiana, entre ellas ‘Pasión de gavilanes’, donde interpretó a don Martín Acevedo, así como ‘La Saga, negocio de familia’ y ‘El cartel de los sapos’. Su trabajo le permitió construir una amplia trayectoria en la actuación y hacer parte de historias que dejaron huella entre los televidentes colombianos, quienes hoy día lo recuerdan con gran cariño y emotividad. Cabe mencionar que Quintero era considerado por muchos como uno de los grandes referentes de la industria audiovisual, pues desde sus inicios, siempre se destacó por su entrega y profesionalismo ante cada proyecto que asumió.



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Reacciones de colegas y seguidores al fallecimiento de Germán Quintero

Ante la repentina partida del artista, amigos, colegas y seguidores no tardaron en expresar sus mensajes de tristeza y solidaridad a través de las redes sociales. Las reacciones reflejan el cariño que despertó entre quienes compartieron con él momentos personales y profesionales, así como el impacto que ha generado su fallecimiento en el mundo del entretenimiento.

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Entre los mensajes que se conocieron están los de la actriz Marcela Carvajal, quien expresó su tristeza con unas sentidas palabras: “Mi aleeee. Lo sientooo mucho”. Por su parte, Manuela González le envió un mensaje de apoyo: “😞 te abrazo fuerte 💔”, mientras que la también actriz Marcela Mar también se sumó a las muestras de afecto con un mensaje de condolencias: “Uy lo siento mucho ❤️‍🩹 te abrazo muy fuerte”, ante la publicación que compartió Alejandra Quintero Sinisterra, su sobrina.