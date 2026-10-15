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De qué murió Germán Quintero, actor de ‘Escobar’ y ‘La Saga, negocios de familia’ - CaracolTV

Hace unos instantes, en medio de la emisión de ‘Día a Día’, el presentador Carlos Calero confirmó que el recordado artista Germán Quintero falleció a los 70 años.

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De qué murió Germán Quintero, actor de ‘Escobar’ y ‘La Saga, negocios de familia’

Hace unos instantes, en medio de la emisión de ‘Día a Día’, el presentador Carlos Calero confirmó que el recordado artista Germán Quintero falleció a los 70 años.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 15 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Germán Quintero
Foto: Caracol Telvisión.