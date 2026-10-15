De qué murió Germán Quintero, actor de ‘Escobar’ y ‘La Saga, negocios de familia’

El matutino 'Día a Día' de Caracol Televisión confirmó la muerte del primer actor Germán Quintero. El artista dejó una huella imborrable en las producciones colombianas más queridas. Su partida enluta a toda la industria del entretenimiento nacional.

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Germán Quintero construyó una amplia trayectoria en la televisión colombiana, participando en reconocidas producciones que dejaron huella entre los televidentes. Entre sus trabajos más destacados se encuentran 'Escobar, el patrón del mal' y 'Pasión de Gavilanes', entre otros proyectos en los que demostró su versatilidad interpretativa. Su participación en estas historias hizo parte de un recorrido profesional que hoy permanece en la memoria de quienes siguieron su trabajo en la pantalla chica.

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¿De qué murió el actor Germán Quintero?

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De acuerdo con fuentes cercanas a Caracol Televisión, Germán Quintero falleció debido a complicaciones respiratorias y cardíacas. La noticia ha generado reacciones de tristeza entre quienes compartieron con el actor en el ámbito profesional y entre los seguidores que conocieron su trabajo en distintas producciones de la televisión colombiana.





Una de las personas que confirmo la noticia fue su sobrina, Alejandra Quintero, quien a través de una publicación de Instagram describió como: "inmortal, único e intransferible. 1956-2026", dejando entre ver el gran legado que dejó el artista en medios de comunicación y el teatro.

En qué producciones participó Germán Quintero

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A lo largo de su trayectoria artística, Germán Quintero hizo parte de reconocidas producciones de la televisión colombiana, entre ellas ‘Pasión de gavilanes’, donde interpretó a don Martín Acevedo, además de 'El Bronx', 'Los canarios', ‘La saga, negocio de familia’ y ‘El cartel de los sapos’, por tan solo mencionar algunas producciones. Su participación en estas historias le permitió consolidar una carrera en la industria audiovisual y llegar a diferentes generaciones de televidentes, que hoy recuerdan su trabajo y los personajes que interpretó en la pantalla chica.

Con el paso de los años, Quintero se ganó un lugar en la memoria de quienes siguieron su carrera y compartieron con él en el ámbito profesional. Su compromiso con cada proyecto y su recorrido por distintas producciones lo convirtieron en un rostro reconocido de la televisión nacional. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, sus actuaciones cobran un significado especial para quienes encontraron en sus personajes parte de la historia de la ficción colombiana.