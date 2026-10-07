Yo Me Llamo - Capítulo 55: Aurelio demostró que es buen parejo de baile y su pareja fue Amparo Capítulo 54 Los mini dobles le pidieron a Aurelio que respetara a Amparo 1:06:26 Capítulo 53 Melina y Laura derramaron lágrimas en 'Yo Me Llamo Mini' Capítulo 52 Cuatro imitadores le dijeron adiós a la competencia musical Capítulo 55 Aurelio demostró que es buen parejo de baile y su pareja fue Amparo

Capítulo 55 Yo Me Llamo : Aurelio demostró que es buen parejo de baile y su pareja fue Amparo El Templo de la Imitación fue testigo del talento oculto de Aurelio y, el lobo más querido, terminó sorprendiendo a todos, incluso a los minis, tras su manera de desenvolverse en en baile.