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Capítulo 61 Yo Me Llamo
Murió Germán Quintero, de 'Escobar, patrón del mal'
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Capítulo 61 ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 16 de octubre completo y gratis

Los jurados del programa se gozaron las audiciones de los minis y tomaron difíciles decisiones sobre quién seguirá en el programa.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:07 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 61: Amparo Grisales se gozó las presentaciones de los niños y llegó al escenario a bailar con ellos
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1:03:42
Capítulo 60
César Escola sacó los pasos prohibidos de baile en plena presentación
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1:06:32
Capítulo 59
César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura" 
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Capítulo 58
Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento  
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1:06:07
Capítulo 61
Amparo Grisales se gozó las presentaciones de los niños y llegó al escenario a bailar con ellos

Capítulo 61 Yo Me Llamo : Amparo Grisales se gozó las presentaciones de los niños y llegó al escenario a bailar con ellos

Los jurados del programa se gozaron las audiciones de los minis y tomaron difíciles decisiones sobre quién seguirá en el programa.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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1:03:42
Capítulo 60
César Escola sacó los pasos prohibidos de baile en plena presentación
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1:06:32
Capítulo 59
César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura" 
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Capítulo 58
Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento  
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1:06:36
Capítulo 57
Aurelio sacó desde lo más adentro de su cuerpo unos chistes muy rebuscados
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1:03:32
Capítulo 56
César Escola "tiró paso" en 'Yo Me Llamo Mini' y Aurelio lo admiró 
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Capítulo 55
Aurelio demostró que es buen parejo de baile y su pareja fue Amparo
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1:06:07
Capítulo 61
Amparo Grisales se gozó las presentaciones de los niños y llegó al escenario a bailar con ellos