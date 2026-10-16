1:06:07 min Yo Me Llamo - Capítulo 61: Amparo Grisales se gozó las presentaciones de los niños y llegó al escenario a bailar con ellos 1:03:42 Capítulo 60 César Escola sacó los pasos prohibidos de baile en plena presentación 1:06:32 Capítulo 59 César Escola le dijo a Aurelio que, lo que él quiere es "farmear aura" Capítulo 58 Amparo confesó que 'Yo Me Llamo Mini' es un semillero de estrellas y talento 1:06:07 Capítulo 61 Amparo Grisales se gozó las presentaciones de los niños y llegó al escenario a bailar con ellos

Capítulo 61 Yo Me Llamo : Amparo Grisales se gozó las presentaciones de los niños y llegó al escenario a bailar con ellos Los jurados del programa se gozaron las audiciones de los minis y tomaron difíciles decisiones sobre quién seguirá en el programa.