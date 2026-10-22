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Qué dijo el hermano de Sonia Restrepo sobre la muerte de su padre

Geimar Restrepo confirmó el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo en Caldas y dedicó un conmovedor mensaje a su memoria, en medio del duro luto que embarga a la familia de la viuda del cantante.

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Hermano de Sonia Restrepo se pronunció tras la muerte de su padre

Geimar Restrepo confirmó el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo en Caldas y dedicó un conmovedor mensaje a su memoria, en medio del duro luto que embarga a la familia de la viuda del cantante.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 22 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Geimar Restrepo, hermano de la viuda de Yeison Jiménez, y su papá
Geimar Restrepo, hermano de la viuda de Yeison Jiménez, y su papá
Foto Instagram: @geimarrestrepo_0329