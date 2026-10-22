Hermano de Sonia Restrepo se pronunció tras la muerte de su padre

La tranquilidad de la familia de Sonia Restrepo, recordada por ser la viuda del fallecido artista de música popular Yeison Jiménez, se vio nuevamente sacudida por un doloroso hecho. En las últimas horas, se confirmó el hallazgo sin vida de su padre, José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años, en la zona rural del municipio de Pensilvania, Caldas.

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A raíz de esta dura pérdida, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y solidaridad hacia la empresaria y sus allegados. Quien rompió el silencio primero en representación del núcleo familiar fue su hermano, Geimar Restrepo, a través de sus canales digitales oficiales.

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Qué dijo el hermano de Sonia Restrepo tras la muerte de su padre

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Geimar Restrepo acudió a sus perfiles de redes sociales para compartir la triste noticia del fallecimiento de su padre. Acompañando su mensaje con una fotografía familiar junto a don José Sigifredo, el joven redactó unas palabras cargadas de sentimiento y nostalgias.



Además, publicó un carrusel de fotos con un conmovedor mensaje para su papá: "Papá hoy y siempre te llevaré en mi corazón no tengo palabras para este momento solo pedirle a Dios que te reciba con sus brazos que te perdone mi viejo cascarrabias hoy mi corazón está en pedazos al saber que ya no estarás más con nosotros".

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Qué se sabe sobre la muerte de José Sigifredo Restrepo

Según reportes preliminares de las autoridades locales y diarios del departamento de Caldas, el cuerpo de José Sigifredo Restrepo fue hallado el 21 de octubre en horas de la mañana por un habitante del sector conocido como Los Tanques, en jurisdicción de Pensilvania.

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Hasta la fecha, tanto las autoridades de policía como el CTI y Medicina Legal adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del fallecimiento de don José Sigifredo. De momento, se desconoce si la muerte obedeció a causas naturales o a factores externos, por lo que la familia permanece a la espera de un reporte forense detallado, según El Espectador.