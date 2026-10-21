Hallan muerto al papá de Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez

Un nuevo dolor tiñe de luto a la familia de Sonia Restrepo, viuda del reconocido artista de música popular Yeison Jiménez. En las últimas horas de este miércoles 21 de octubre, se confirmó el lamentable hallazgo sin vida de su padre, José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años de edad, en el departamento de Caldas, según El Espectador.

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La noticia ha generado consternación entre los seguidores del género popular y allegados a la familia, quienes expresan su solidaridad tras este difícil momento personal que atraviesa la esposa del recordado cantante colombiano.

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Dónde y cómo fue encontrado el padre de Sonia Restrepo

Según los primeros reportes de las autoridades de tránsito y de la Policía Nacional, el hallazgo del cuerpo de José Sigifredo Restrepo Ospina tuvo lugar en jurisdicción del municipio de Pensilvania, en el departamento de Caldas. Un transeúnte que transitaba por la zona fue quien avistó el cuerpo sin vida y alertó de inmediato a las patrullas policiales para la inspección técnica del lugar, según comentó Pulzo.

Al sitio acudieron las autoridades competentes para realizar los actos urgentes y el levantamiento del cadáver, con el fin de trasladarlo a la sede de Medicina Legal, donde se determinarán con exactitud las causas reales del deceso.

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Qué han dicho las autoridades sobre la causa de muerte de José Sigifredo Restrepo

Hasta el momento, los organismos de investigación judicial no han emitido un informe definitivo que constante la causa de la muerte del señor Restrepo Ospina. Sin embargo, de acuerdo con fuentes preliminares citadas por las autoridades locales, no se descarta ninguna hipótesis mientras avanzan los exámenes forenses.

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Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes entreguen un parte oficial con más detalles sobre la inspección técnica y el contexto en el que se produjo la pérdida de la vida del ciudadano.