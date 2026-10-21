Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Destinos Cruzados
Capítulo 63 Yo Me Llamo
Murió Germán Quintero, de 'Escobar, patrón del mal'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Qué le ocurrió al papá de Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez

Este miércoles 21 de octubre se confirmó el hallazgo sin vida de José Sigifredo Restrepo en Caldas. Las autoridades investigan las causas de su fallecimiento.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Hallan muerto al papá de Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez

Este miércoles 21 de octubre se confirmó el hallazgo sin vida de José Sigifredo Restrepo en Caldas. Las autoridades investigan las causas de su fallecimiento.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 21 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez
Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez
Foto: Redes Sociales