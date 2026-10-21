Sorprendieron a Juan Diego Vanegas en 'Día a Día': quedó sin palabras y lloró

El 20 de octubre se conmemora el Día Internacional del Chef, y el huilense llegó al programa ‘Día a Día’ común y corriente para hacer una nueva receta en su sección, sin embargo, Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz y Carlos Calero, sus compañeros, le tenían una sorpresa preparada para honrar su profesión.

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Tras contar cuál receta iba a preparar, Juan Diego procedió a irse al televisor para enseñar qué ingredientes llevaba el plato, pero se sorprendió al ver un mensaje allí que decía: “¡Feliz día del chef!.. La vida con ustedes es más sabrosa”.

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Homenaje a Juan Diego Vanegas en 'Día a Día' Foto: Caracol Televisión

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Posteriormente, había otra sorpresa para él, un video hablando sobre su profesión, su talento, su vocación, la explicación de la palabra Chef y un homenaje para él. También, unos clips de sufaceta como padre de Juan Martín.



Sus compañeros le dieron un caluroso abrazo, pero las sorpresas no acababan ahí. Le confesaron que no lo iban a dejar cocinar y le llevaron al set de grabación a sus profesores de la escuela donde estudió su profesión.

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Dónde nació Juan Diego Vanegas

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El chef es oriundo de Neiva y nació en 1984, es decir, tiene aproximadamente 32 años de edad. En 2017 recibió el Premio India Catalina en la categoría de Mejor presentador de programas de entretenimiento. Su talento llegó al canal Caracol en 2021; donde, actualmente, se desempeña como chef, comparte recetas y tips culinarios.

Juan Diego Vanegas inició una nueva etapa junto a Daniela Mor, antropóloga, escritora y entrenadora de atletismo, con quien mantiene una relación desde hace más de dos años. En septiembre de 2025, la pareja recibió a su primer hijo en común, Juan Martín, un acontecimiento que cumplió el sueño del presentador de convertirse en padre. En octubre de 2026 se conoció que Juan Diego y Daniela planean casarse, dando un nuevo paso en su relación y en la familia que han construido juntos.