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Qué sorpresa le dieron a Juan Diego Vanegas en 'Día a Día' por el Día Internacional del Chef

Juan Diego Vanegas recibió una emotiva sorpresa en ‘Día a Día’ por el Día Internacional del Chef. Sus compañeros le rindieron homenaje a su talento, vocación y faceta como padre de Juan Martín.

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Sorprendieron a Juan Diego Vanegas en 'Día a Día': quedó sin palabras y lloró

Juan Diego Vanegas recibió una emotiva sorpresa en ‘Día a Día’ por el Día Internacional del Chef. Sus compañeros le rindieron homenaje a su talento, vocación y faceta como padre de Juan Martín.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 21 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Juan Diego Vanegas
Juan Diego Vanegas
Foto Instagram: @juandiegovanegasl