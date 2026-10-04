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Presentador de 'Día a Día' Juan Diego Vanegas se casa: quién es su pareja y más

Presentador de 'Día a Día', programa de Caracol Televisión, se casa, anunció 'La Red'. Detalles sobre quién es la novia del famoso, con el que tuvo un hijo recientemente.

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Presentador de ‘Día a Día’ se casa, luego de dos años con su pareja, anuncia ‘La Red’

Frank Solano, presentador del programa de Caracol Televisión, comunicó la noticia del matrimonio de Juan Diego Vanegas, que dará el paso con la mamá de su hijo, Juan Martín.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 4 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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