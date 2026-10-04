Presentador de ‘Día a Día’ se casa, luego de dos años con su pareja, anuncia ‘La Red’

El chef y presentador de ‘Día a Día’, Juan Diego Vanegas está viviendo uno de los momentos más felices de su vida personal: ¡se casa! La noticia, que tomó por sorpresa a muchos seguidores del matutino de Caracol Televisión, fue revelada en exclusiva por los presentadores de ‘La Red’ quienes celebraron el gran paso que dará el chef en su vida amorosa.

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El anuncio estuvo lleno de misterio y emoción cuando Carlos Giraldo y Juan Carlos Vargas presionaron al aire para romper el secreto, exigiendo que se revelara el nombre del famoso enamorado. Las pistas no dejaron duda alguna: un hombre talentoso, guapo, con un hijo, experto en la cocina y rostro insignia del programa 'Día a Día'.

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¿Quién es la prometida de Juan Diego Vanegas, presentador de ‘Día a Día’?

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El presentador y cocinero de Caracol Televisión dará el "sí, acepto" junto a Daniela Mor, con quien sostiene un noviazgo de más de dos años. Daniela es antropóloga, entrenadora, escritora y, además, la madre de su hijo Juan Martín, quien recientemente acaba de cumplir su primer año de vida.





Aunque no dieron detalles de cómo será el matrimonio del huilense y su novia, ni de cuándo se celebrará, los presentadores de ‘La Red’ no dudaron en decir que seguramente habrá muy buena comida y que estará acompañado de sus colegas de ‘Día a Día’ (Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde), que además son amigos cercanos de la pareja.

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