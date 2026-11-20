'Yo Me Llamo' alcanzó su punto más sensible con la actuación compartida entre Luister La Voz y el imitador de Reykon. Ambos artistas unieron sus talentos en una interpretación cargada de sentimiento que rompió con cualquier esquema previsto en el programa, sorprendiendo al público y al cuerpo de jurados por la profundidad emocional transmitida en cada nota.

El momento especial llegó durante la retroalimentación, cuando César Escola no pudo contener el llanto. El maestro confesó con franqueza que jamás imaginó que un tema del género urbano pudiera tocar sus fibras más íntimas de esa manera. La atmósfera en la mesa de juzgamiento se tornó melancólica mientras Amparo Grisales y los demás jurados recordaban pasajes de su infancia y a sus respectivas madres, conectando directamente con el mensaje de la pieza musical.



Además de la emotividad del espectáculo, el jurado destacó la notable evolución técnica y escénica del imitador de Reykon, asegurándole que en cada gala demuestra un crecimiento constante que lo perfila como uno de los competidores más fuertes de la temporada.

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Datos curiosos sobre Reykon

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Reykon, cuyo nombre real es Andrés Felipe Robledo Londoño, es un cantante y compositor colombiano de reguetón, nacido el 12 de diciembre de 1986 en Envigado, Antioquia. Es conocido como 'El Líder' y fue uno de los artistas que impulsó el crecimiento del género urbano en Colombia antes de la llegada de figuras como Maluma y J Balvin. Además, Karol G trabajó como corista de Reykon antes de convertirse en una estrella internacional. Además, su nombre artístico nació de la combinación de la expresión paisa «mi rey» y el nombre del rapero estadounidense Akon, a quien admiraba.

