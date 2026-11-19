El escenario de ‘Yo Me Llamo’ vivió un duelo vocal de alto voltaje cuando ‘Yo Me Llamo Mon Laferte’ y ‘Yo Me Llamo Gloria Trevi’ unieron fuerzas en una presentación compartida que puso a prueba el carácter, el control vocal y la química de ambas participantes frente a la mesa de juzgamiento.

Amparo Grisales fue directa al analizar el desempeño del dúo y le aseguró a la imitadora de Mon Laferte que, en ciertos pasajes del show, su compañera logró opacarla. Además, los jurados coincidieron en señalar que hubo momentos en los que se excedió con gritos, restándole precisión y matices a la interpretación.



Por su parte, Elder Dayán valoró la dinámica escénica de la dupla y destacó que le gustó el contraste entre ambas imitadoras sobre la tarima, un rasgo que le dio variedad visual y sonora al número musical.

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Datos curisosos sobre Mon Laferte

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Mon Laferte, cuyo nombre real es Norma Monserrat Bustamante Laferte, nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile, y es una artista que no solo se destaca por su potente voz, sino también por su talento para la pintura. Uno de los datos curiosos de su carrera es que antes de alcanzar la fama participó en el programa de talentos chileno Rojo, fama contra fama, donde se dio a conocer como Monserrat Bustamante. En 2007 se mudó a México para comenzar de nuevo su carrera musical y allí adoptó el nombre artístico de Mon Laferte, tomando el apellido de su madre.



En 2009 fue diagnosticada con cáncer de tiroides, enfermedad que logró superar y que marcó una etapa importante de su vida. Además, en 2019 sorprendió durante la entrega de los Grammy Latinos al realizar una protesta artística en defensa de los derechos humanos en Chile. Actualmente es reconocida por combinar géneros como la ranchera, el bolero, el rock, la cumbia y el pop, y por haber ganado cinco premios Grammy Latinos.

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