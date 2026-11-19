La gala de ‘Yo Me Llamo’ tuvo un momento de alta tensión y aplausos cuando el imitador de Alejandro Fernández pisó el escenario. Siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de la diva, el concursante apareció con la clásica moña en el cabello, un sello inconfundible de “El Potrillo” que le sumó autenticidad desde el primer segundo.

La puesta en escena y la interpretación conectaron de inmediato con la mesa de juzgamiento. Amparo Grisales no ocultó su emoción al ver el trabajo del participante: además de destacar que aplicó sus consejos, le aseguró que estaba muy bien personificado y confesó que el show la hizo erizar.



Por su parte, César Escola respaldó el desempeño del doble vocal y le resaltó una de sus mayores fortalezas en la competencia, asegurándole que tiene mucha personalidad en tarima, un ingrediente clave para sostener un personaje de tanta fuerza escénica noche tras noche.

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Datos curiosos sobre Alejandro Fernández

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Antes de consolidarse como cantante, estudió Arquitectura en la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, México, aunque finalmente se dedicó a la música, Por otro lado, su apodo ‘El Potrillo’ viene de su familia: Su padre, Vicente Fernández, bautizó su rancho como ‘Los Tres Potrillos’, en honor a Alejandro y a sus dos hermanos mayores.



El cantante debutó musicalmente junto a su padre; sus primeros pasos en la música fue con la canción ‘Amor de los dos’, que interpretó junto a Vicente Fernández, quien fue una de sus grandes influencias artísticas.