La televisión colombiana celebra una emotiva noticia en el mundo del entretenimiento. La destacada actriz Julieth Restrepo, recordada por su protagónico en 'Laura, la santa colombiana' de Caracol Televisión, confirmó la llegada de su segundo hijo.

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Tras compartir las semanas finales de su gestación en plataformas digitales, la artista paisa y su esposo, el compositor y productor musical Sebastián Zuleta, le dieron la bienvenida al nuevo integrante de la familia.

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Cómo anunció Julieth Restrepo la llegada de su segundo bebé

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A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz hizo partícipes a sus seguidores de cada paso en esta bella etapa. Cabe recordar que el anuncio de este embarazo se dio en julio de 2026, cuando contó de manera espontánea la reacción de su primera hija: "Tenemos un bebé en la barriga de mi mamá", fueron las palabras de la pequeña Lucía, quien con emoción asumió su rol de hermana mayor de un niño.



En sus publicaciones más recientes, la artista radicada en Estados Unidos reflexionó sobre los retos y aprendizajes de volver a ser madre. Reconoció que, si bien se vive un "hermoso caos" con la llegada de un recién nacido, encaró este parto con mayor confianza y con el apoyo incondicional de su círculo cercano.

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Quién es el esposo de Julieth Restrepo y cuántos hijos tienen

Julieth Restrepo está casada con el productor y compositor Sebastián Zuleta Maya. La pareja conformó su hogar en Los Ángeles, California, ciudad donde ambos desarrollan sus carreras artísticas. Con el nacimiento del bebé, la familia se consolida con dos hijos: la pequeña Lucía, nacida a finales de 2022, y el nuevo recién nacido.