Se trata de Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela en el certamen, que es hija de Andreína Goetz, una exreina que también representó a su país en Miss Universo en 1990 y que logró ubicarse entre las 10 finalistas. En esa época, Colombia, que fue representada por Lizeth Mahecha, quedó en el tercer lugar.

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En una conversación con Aleyda Ortiz, la candidata a Miss Universo 2026, del que se han retirado algunas participantes, contó que desde pequeña soñó con seguir los pasos de su mamá e, incluso, jugaba con las bandas y los vestidos que ella utilizó en los certámenes de belleza. Además, su familia alimentó esa ilusión, al decirle que tenía toda la pinta de Miss Venezuela, sobre todo, por su imponente estatura de 185 centímetros.

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¿Quién es Clara Vegas, Miss Venezuela en Miss Universo 2026?



Clara Vegas Goetz es una modelo y actriz nacida en Chacao, estado Miranda (Venezuela), que desde pequeña tuvo contacto con el mundo artístico y los concursos de belleza, especialmente por la trayectoria de su mamá. Su formación también ha estado ligada a las artes escénicas y sus experiencias internacionales.

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Antes de asumir este reto, Clara vivía en Londres, pero una visita a Venezuela para asistir a la graduación de su hermana terminó cambiando sus planes. A través de comentarios en redes sociales, principalmente en TikTok, que la animaban a participar, comenzó a considerar la posibilidad de presentarse al concurso y finalmente decidió hacerlo, contó en una entrevista con Hola.

Para prepararse, decidió practicar más el español, pues desde los nueve años se mudó a Boston, Estados Unidos, con su familia, por lo que su lengua principal era el inglés. Incluso, la reina regresó a vivir en Venezuela, luego de 15 años fuera de ese país, para poder participar en el concurso de belleza.

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La experiencia de Andreína en los concursos de belleza también ha sido importante para preparar a Clara frente a la exposición mediática y las críticas que puede recibir durante la competencia. Uno de los consejos que la joven más recuerda de su mamá es que debe tener “piel de cocodrilo”, una expresión que hace referencia a la importancia de no dejarse afectar por los comentarios de otras personas.