La edición 51 de los Premios de Periodismo Simón Bolívar reconoció los trabajos más destacados del periodismo colombiano, exaltando la investigación, el rigor, la independencia y el compromiso de periodistas y medios con la información de interés público.

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Noticias Caracol recibió dos Premios Simón Bolivar

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Caracol Televisión obtuvo cuatro galardones en la edición 51 de los Premios de Periodismo Simón Bolívar, que reconocen los trabajos más destacados del periodismo colombiano. Noticias Caracol recibió dos premios: Mejor Noticia en Video por ‘Los espías colombianos de Putin’, liderado por Ricardo Calderón, y Mejor Investigación en Video por ‘Los archivos secretos de Calarcá’, ambos realizados por su Unidad Investigativa.



Este fue le premio que recibió Blu Radio en los Premios Simón Bolívar

Por su parte, Blu Radio fue premiada en la categoría Mejor Noticia en Audio por ‘Cayó Nicolás Maduro’, un cubrimiento liderado por Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, que durante más de 14 horas informó sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura y posterior extracción de Nicolás Maduro. El trabajo destacó la capacidad de respuesta y el compromiso informativo del equipo periodístico.

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El cuarto reconocimiento fue para Los informantes, cuya directora, María Elvira Arango, y la productora Silvia Santamaría recibieron el premio a Mejor Entrevista en Video por ‘La juez valiente’. El trabajo recoge el testimonio de la magistrada Martha Lucía González, quien relató las amenazas y atentados que enfrentó durante los años ochenta por no dejarse intimidar por las presiones del paramilitarismo, la guerrilla y el narcotráfico.

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La edición también distinguió a Juanita León como Periodista del Año y a Daniel Coronell con el Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista, por su trayectoria en el periodismo colombiano. Estos reconocimientos destacan el valor de la investigación, la independencia y el rigor informativo, principios que orientan el trabajo de los equipos periodísticos de Caracol Televisión.