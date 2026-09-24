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Concurso María Helena Amador: cuándo se realizará y dónde será la edición 40 - CaracolTV

La edición 40 del Concurso María Helena Amador reunirá a colegios de Bogotá durante cinco días de talento, creatividad y sana competencia, con cerca de 8.000 asistentes y una gran final.

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Concurso María Helena Amador: cuándo se realizará y dónde será la edición 40

La edición 40 del Concurso María Helena Amador reunirá a colegios de Bogotá durante cinco días de talento, creatividad y sana competencia, con cerca de 8.000 asistentes y una gran final.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Edición número 40 del Concurso María Helena Amador
Edición número 40 del Concurso María Helena Amador
Foto: Cortesía Gimnasio Moderno