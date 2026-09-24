La edición número 40 del Concurso María Helena Amador es uno de los eventos intercolegiales más reconocidos de Bogotá y uno de los más esperados por el público juvenil. Durante cinco días, diferentes colegios de la ciudad se reúnen para participar en jornadas de talento, creatividad y sana competencia, donde cada institución demuestra su preparación, dedicación y pasión en sus presentaciones.

El evento cuenta con un escenario preparado para ofrecer una experiencia de alta calidad, con jueces profesionales de amplia trayectoria y todo el equipamiento técnico necesario para garantizar el buen desarrollo de las competencias. Además de las presentaciones, los asistentes pueden disfrutar de una oferta gastronómica, empresarial y comercial, con la participación de diferentes marcas y emprendimientos que hacen parte de la experiencia.



Cuándo es el Concurso María Helena Amador

Este año, el concurso se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026, aproximadamente de 4:15 p.m. a 9:00 p.m., en las zonas verdes y el coliseo cubierto. Se espera una asistencia aproximada de 1.500 personas por día durante los primeros cuatro días y 2.000 personas en la final del viernes, alcanzando cerca de 8.000 asistentes durante toda la semana. El público está compuesto principalmente por alumnos, exalumnos, niños, niñas, docentes y familias de diferentes colegios de Bogotá.

Concurso María Helena Amador: cuándo se realizará y dónde será la edición 40 Foto: Cortesía