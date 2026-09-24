Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
POLONIA VS COLOMBIA - MUNDIAL FEMENINO SUB 20
Capítulo 45 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Qué hará ‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ con los 6 millones de pesos que se ganó por ser el mejor de la noche

El imitador de Ricardo Arjona fue elegido como el mejor de la noche, recibió un premio de 6 millones de pesos y reveló qué hará con el dinero que ganó. "Estoy muy feliz y agradecido"

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ conquistó al jurado y se ganó 6 millones: qué hará con la plata

El imitador de Ricardo Arjona fue elegido como el mejor de la noche, recibió un premio de 6 millones de pesos y reveló qué hará con el dinero que ganó. "Estoy muy feliz y agradecido"

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 24 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
NOTAS.jpg