‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ conquistó al jurado y se ganó 6 millones: qué hará con la plata

Durante el capítulo 45 de ‘Yo Me Llamo’, el imitador de Ricardo Arjona llegó al escenario dispuesto a demostrar el trabajo que ha realizado durante la competencia. Sin embargo, su preparación para esta presentación comenzó días antes, cuando tuvo la oportunidad de asistir a un concierto de Ricardo Arjona.

Desde la tribuna, el imitador observó con atención los movimientos, gestos y la manera en que el artista guatemalteco se desenvuelve sobre el escenario. Luego, llevó varios de esos detalles a su propia presentación, logrando una interpretación que llamó la atención de los jurados.



Puedes leer: Tres imitadores no convencieron a los jurados y quedaron en riesgo de eliminación

‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ recibió elogios de los jurados

Publicidad

Amparo Grisales destacó la evolución del participante y aseguró que fue evidente el aprendizaje que obtuvo al observar al artista original. También resaltó la manera en como inició la canción y cómo fue incorporando gestos y recursos de Arjona durante la presentación.





César Escola, por su parte, destacó la fuerza de la interpretación y el manejo del fraseo, mientras que Elder Dayán resaltó la importancia de que los imitadores tengan la oportunidad de conocer y observar de cerca a los artistas que representan.

Al final de la jornada, el imitador fue elegido por votación unánime como el mejor de la noche y recibió un premio de 6 millones de pesos.

Mira su presentación a partir de 01:33

Publicidad

¿En qué gastará los 6 millones que se ganó ‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’?

Tras recibir el reconocimiento, el imitador aseguró que estaba muy feliz por el resultado y agradeció la oportunidad de asistir al concierto de Ricardo Arjona, experiencia que consideró especialmente significativa.

Sobre el dinero, contó que una parte del premio la invertirá en vestuario para fortalecer su caracterización. Además, aseguró que quiere compartir algo especial con sus compañeros del ‘reality’, con quienes ha vivido gran parte de este proceso.

Publicidad