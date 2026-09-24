Famosa actriz aseguró haber “muerto nueve veces” tras sufrir un accidente cerebrovascular

En la emisión del 24 de septiembre de Día a Día, Omeris Arrieta celebró su trayectoria actoral y se refirió a algunos de los momentos que la han marcado. Los presentadores del programa la sorprendieron con la visita de su hija, Valeria Duarte, y ambas recordaron el difícil momento que vivieron cuando la actriz sufrió un accidente cerebrovascular.

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¿Qué le pasó a la actriz Omeris Arrieta?

Arrieta relató ante los colombianos que esto ocurrió durante los primeros meses de grabaciones en Mompox de ‘La Cacica’, producción emitida por Caracol Televisión en 2017, aunque fue rodada tres años antes.

“Sentí el calor, me sentí rara y veía a la asistente por la mitad. Me dieron agua. Pero yo sabía que algo me estaba pasando. Yo agradezco que tenía ángeles al lado que no me dejaron caer al suelo y darme un golpe”.

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Pese a que inicialmente no le creyeron que se sintiera mal, debido a su personalidad jocosa y a que acostumbraba bromear todo el tiempo, finalmente pudieron llevarla a un centro médico. Tan pronto como fue atendida por un neurólogo, se dieron cuenta de la gravedad de su estado. En ese momento, ella solo podía decir el nombre de su hija, Valeria Duarte, y no podía responder preguntas como su edad o el año en el que estaban.



Mientras era trasladada en una ambulancia hacia Cartagena, Omeris tuvo nueve convulsiones y sufrió una trombosis. Sin embargo, no pudieron llegar a su destino, por lo que fue ingresada en un hospital de Valledupar directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Su hija relató los momentos de pánico que vivió junto a su padre para poder acompañar a su mamá. Incluso, un médico les explicó que, si Omeris lograba sobrevivir, existía la posibilidad de que no reconociera a nadie o quedara con alguna parálisis.

A pesar de que la familia atravesaba un difícil momento económico, lograron conseguir un medicamento para deshacer el coágulo de sangre que estaba afectando a Omeris. El tratamiento funcionó, pero al despertar la actriz no reconoció a su hija Valeria. Omeris confesó en Día a Día que hubo momentos en los que le pidió a Dios: “Llévame, si no podré hacer lo que me apasiona, llévame”.

Tiempo después, fue su hija quien se encargó de enseñarle nuevamente a leer y de ayudarla a reaprender muchas cosas. Finalmente, pasaron varios meses hasta que Omeris pudo reconocerla.

¿Cómo actuar ante un accidente cerebrovascular?

En el matutino también estuvo presente el neurocirujano Kemel Aghmed Ghotme, quien explicó cuáles son los primeros auxilios que se deben tener en cuenta cuando se cree que uno mismo u otra persona está experimentando un accidente cerebrovascular.

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El profesional explicó que un ACV sucede cuando la sangre deja de llegar correctamente a una parte del cerebro y las células comienzan a quedarse sin oxígeno. Además, señaló que cualquier persona, a cualquier edad, puede padecerlo; sin embargo, el riesgo aumenta con los años.

Existe un método llamado CORRE, que permite reconocer algunos de los signos de alerta:



C: Cara torcida.

O: Ojos con alteración.

R: Rápida debilidad.

R: Raro al hablar.

E: Llamar a emergencias.

En este espacio, la actriz también reconoció que, cuando ocurrió el accidente cerebrovascular, llevaba un estilo de vida bastante ajetreado debido a las extensas jornadas de trabajo que realizaba en busca de conseguir más dinero. “Yo me creía la mujer maravilla”, comentó.

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El profesional Kemel agregó que una región del cerebro puede verse muy afectada durante un accidente cerebrovascular y que algunas células pueden morir como consecuencia de este.

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