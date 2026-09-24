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La actriz Omeris Arrieta aseguró haber “muerto nueve veces” tras sufrir un accidente cerebrovascular

Se trata de Omeris Arrieta, quien mientras estaba en el rodaje de ‘La Cacica’ sufrió un accidente cerebrovascular y su familia vivió momentos de pánico. Al despertar, no reconoció a su hija.

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Famosa actriz aseguró haber “muerto nueve veces” tras sufrir un accidente cerebrovascular

Se trata de Omeris Arrieta, quien mientras estaba en el rodaje de ‘La Cacica’ sufrió un accidente cerebrovascular y su familia vivió momentos de pánico. Al despertar, no reconoció a su hija.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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La actriz Omeris Arrieta aseguró haber “muerto nueve veces” tras sufrir un accidente cerebrovascular
La actriz Omeris Arrieta aseguró haber “muerto nueve veces” tras sufrir un accidente cerebrovascular
Foto: Día a Dia - Caracol Televisión