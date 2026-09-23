Daniela Álvarez ayudará a víctima de terremoto que perdió sus piernas por salvar a su hija

Stephany Echavarría fue una de las tantas víctimas que dejó el terremoto que vivió el país el pasado 10 de agosto del 2026. La mujer, oriunda de Cali, residía en un edificio al sur de la ciudad. Lastimosamente, la vivienda colapsó durante la catástrofe.

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La mujer relató ante a Noticias Caracol que había pasado toda su vida en ese sector junto a su familia, y que ese día se encontraba en uno de los pasillos y vio que la estructura comenzó a caer, mientras eso ocurría, su abuela cayó y vio morir a su mamá.



Stephany le contó a Daniela Álvarez que, en medio de la tragedia, ella reaccionó rápidamente y alcanzó a mover objetos que podrían haber sido perjudiciales para ella y su hija de dos años bajo los escombros. Posteriormente, le dio la mano a su hija y permanecieron juntas; la pequeña duró 7 horas atrapada, mientras que ella pasó 8 largas horas.

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“Llegó un punto en donde me estaban asfixiando porque había una columna, yo tenía el brazo así y al lado quedó la pierna de mi hija porque no la alcancé a sacar. Entonces, eso se iba corriendo y tenía una puntilla, yo alcé la cabeza. Yo lloraba y gritaba que ‘por favor no pisaran más’, porque entonces la puntilla se me iba a enterrar. A la par me iban enterrando más las varillas. Yo entregué todo, mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mis piernas por ella y por cuidarla todo el tiempo”, contó la mujer.



Quién es Daniela Álvarez y que le pasó

Daniela Álvarez nació en Barranquilla en mayo de 1988, es modelo, presentadora, exreina de belleza y fue señorita Colombia en 2011-2012. Además, representó al país en Miss Universo 2012. En 2019 la mujer llegó a Caracol Televisión para ser la presentadora, junto a Andrea Serna, del ‘Desafío 2019: Súper Regiones’.

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En 2020, la mujer presentó su primera afectación en la salud para que le retiraran la masa que tenía en su abdomen, delante de las costillas. Sin embargo, tiempo después, sufrió de una isquemia vascular que le terminó afectando su pierna izquierda. Por recomendación médica y en compañía de su familia, tomó la decisión de amputarse media pierna.