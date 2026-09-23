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Capítulo 44 'Yo Me Llamo'
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Daniela Álvarez ayudará a víctima del terremoto: a quién y qué le pasó

La exanfitriona del ‘Desafío’ visitó a Stephany Echevarría en una clínica de la ciudad de Cali y le aseguró que junto a su fundación la ayudarán en el proceso de recuperación.

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Daniela Álvarez ayudará a víctima de terremoto que perdió sus piernas por salvar a su hija

La exanfitriona del ‘Desafío’ visitó a Stephany Echevarría en una clínica de la ciudad de Cali y le aseguró que junto a su fundación la acompañarán en todo el proceso de recuperación.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 23 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Daniela Álvarez y Stephany Echavarría
Daniela Álvarez y Stephany Echavarría
Foto Instagram: @danielaalvareztv y @stephany__echavarria