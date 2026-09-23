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Ajustes en la parrilla de Caracol Televisión para hoy miércoles debido al decisivo compromiso de la Selección Colombia frente a Corea del Norte por el Mundial Femenino Sub-20.

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Cambios en la programación de Caracol TV hoy por partido de Colombia Sub – 20

Ajustes en la parrilla de Caracol Televisión para hoy miércoles debido al decisivo compromiso de la Selección Colombia frente a Corea del Norte por el Mundial Femenino Sub-20.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 23 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Selección Colombia Femenina Sub - 20
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Foto: Getty Image