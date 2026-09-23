Cambios en la programación de Caracol TV hoy por partido de Colombia Sub – 20

La transmisión del encuentro entre la Selección Colombia Femenina Sub-20 y Corea del Norte cambia de manera directa los horarios habituales de la mañana y el mediodía en la pantalla principal del canal. Con el pitazo inicial pactado para las 11:30 a. m., la previa deportiva a cargo del equipo de Gol Caracol arranca minutos antes, modificando el bloque del programa matutino.

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Para darle paso a este duelo, la programación ajusta sus tiempos de emisión. El espacio de Noticias Caracol del mediodía se emitirá una vez finalice el compromiso de las dirigidas por Carlos Paniagua, asegurando el cubrimiento completo del postpartido con análisis en vivo, reacciones de las protagonistas y el balance de la jornada futbolística.

Por su parte, la franja de la tarde y las novelas del ‘prime’ mantendrán su horario tradicional tras la conclusión de la emisión informativa posterior al encuentro. Es decir, ‘Ciudad Lejana’ se transmitirá a las 4:30 de la tarde, ‘Alas Rotas’ empezará a las 5:30 de la tarde y ‘Destinos Cruzados’ iniciará a las 5:30 de la tarde y le dará paso a la emisión central del noticiero.

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El programa musical ‘Yo Me Llamo’ tendrá su horario habitual a las 8:30 de la noche, ‘María la Caprichosa’ continúa a las 10:00 de la noche y ‘Rafael Orozco’ se transmitirá a las 11:00 de la noche.



Dónde ver en vivo el partido de la Selección Colombia hoy

Los aficionados del fútbol nacional tienen a su disposición múltiples alternativas para no perderse ni un solo minuto de la acción de 'La Tricolor'. El compromiso ante el conjunto asiático cuenta con cobertura multiplataforma en directo a través de la señal principal de Caracol Televisión, Gol Caracol y ditu.