Capítulo 44 Yo Me Llamo : los pequeños detalles serán decisivos en una noche donde el talento brillará

Capítulo 44 de 'Yo Me Llamo' de Caracol Televisión, completos y gratis. Los pequeños detalles serán decisivos en una noche donde el talento brillará - CaracolTV La música y la pasión pueden crear momentos inolvidables, pero cuando la química no aparece, es imposible ocultarlo. Esta noche, los pequeños detalles podrían definirlo todo.