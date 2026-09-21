1:06:14 min Yo Me Llamo - Capítulo 43: Amparo, Escola y Elder tendrán un fuerte desacuerdo por un detalle en el Templo 1:06:05 Capítulo 42 Tres imitadores dirán adiós a la competencia tras una noche de eliminación 1:03:10 Capítulo 41 El espejito mágico está listo para revelar quiénes son los mejores imitadores de la noche 1:06:02 Capítulo 40 Una noche para cantar, sorprenderse y emocionarse en el Templo de la Imitación 1:06:14 Capítulo 43 Amparo, Escola y Elder tendrán un fuerte desacuerdo por un detalle en el Templo

Capítulo 43 Yo Me Llamo : Amparo, Escola y Elder tendrán un fuerte desacuerdo por un detalle en el Templo La tensión aumentará en el Templo de la Imitación cuando Amparo, el Maestro Escola y Elder tengan un desacuerdo por un detalle que despertará diferentes opiniones entre ellos.