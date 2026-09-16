Valentina Ferrer anunció su separación de J Balvin: "Hemos tomado caminos separados"

La modelo argentina Valentina Ferrer sorprendió a sus seguidores al anunciar el fin de su relación con el cantante paisa José Álvaro Osorio Balvín, conocido por su nombre artístico J Balvin. El anunció lo realizó a través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió un comunicado confirmando la decisión tomada en conjunto y solicitó empatía y respeto hacia su privacidad y la de su hijo Rio en este momento de transición.

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Tras años de compartir momentos en pareja y conformar una de las familias más queridas del entretenimiento, Valentina Ferrer anunció públicamente el fin de su vínculo sentimental con J Balvin. La modelo enfatizó que la prioridad para ambos seguirá siendo el bienestar y la crianza de su pequeño hijo, manteniendo una relación de cordialidad por la paz de su entorno familiar.

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En su comunicado la exreina de belleza y modelo señaló: "Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor.

Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros".



Historia de Instagram de Valentina Ferrer Foto Instagram: @valentinaferrer

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¿Por qué se separaron Valentina Ferrer y J Balvin?

La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó la ruptura a través de sus redes sociales oficiales, pidiendo respeto por la privacidad de su familia. Aunque los motivos específicos de la separación no se hicieron públicos, la expareja del cantante paisa J Balvin dejó claro que la decisión se tomó en buenos términos pensando en el bienestar de su hijo Rio.

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¿Cuántos hijos tienen J Balvin y Valentina Ferrer?

J Balvin y Valentina Ferrer tienen un hijo en común llamado Rio, nacido en junio de 2021 en Nueva York. A pesar de su separación, ambos han expresado que mantendrán la unidad y el respeto mutuo para garantizar la crianza compartida del menor.