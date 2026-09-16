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J Balvin y Valentina Ferrer se separaron
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Valentina Ferrer anunció su separación con J Balvin y pide respeto

La modelo argentina compartió en sus historias un comunicado sobre el futuro de su relación con J Balvin.

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Valentina Ferrer anunció su separación de J Balvin: "Hemos tomado caminos separados"

La modelo argentina compartió en sus historias un comunicado sobre el futuro de su relación con J Balvin.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Valentina Ferrer y J Balvin
Valentina Ferrer y J Balvin
Foto: Getty images