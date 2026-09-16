Colombianos nominados a los Grammy 2026: conoce la lista completa de los cantantes

La Academia Latina de la Grabación® anunció los nominados a la 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY®, el máximo reconocimiento internacional que celebra la excelencia en la música latina y el único galardón otorgado por profesionales de la industria musical.

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Durante el Proceso de Premiación votan miembros creadores de música, que son parte de La Academia Latina, y que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores e ingenieros de grabación y mezcla.

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Qué colombianos están nominados al Grammy



Gusi está nominado en la categoría ‘Mejor Álbum de Cumbia/ Vallenato’. Concebido como el primer álbum original cien por ciento colaborativo del género, ‘Vallenato Social Club’ reúne a Elder Dayán Díaz, Alfredo Gutiérrez, Jean Carlos Centeno, Luifer Cuello, Iván Villazón, Jorge Celedón, Karen Lizarazo, Rafa Pérez, Diego Daza, José Martín Bernier, Felipe Peláez y Peter Manjarrés. Para este trabajo, Gusi tomó el rol de anfitrión y se dedicó a la tarea de escribir una canción única pensada para cada invitado.

En sus canciones mezcla el son, la puya, el paseo y el merengue con sensibilidades contemporáneas que dialogan con el pop latino, una prueba de que el vallenato es un género vivo y en constante evolución. La propuesta audiovisual acompaña esa filosofía: el material videográfico muestra cómo nació cada canción, el trabajo en equipo entre los artistas y la energía espontánea del estudio, que Gusi entiende como el corazón creativo del proyecto.

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En la misma categoría participa Karen Lizarazo, la mujer compite con su álbum ‘El tiempo perfecto’, con esta producción alcanza su tercera nominación y sigue con su legado de ser la única mujer incluida en la categoría. El álbum tiene 12 canciones y fue grabado en Valledupar. Dentro de los principales participantes está Rolando Ochoa, exacordeonero de Martín Elías, Sergio Luis Rodríguez y Carlos Rueda.

Por otro lado, Fonseca entra a la categoría de ‘Mejor Álbum Tropical Contemporáneo’ por ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’. Dicho álbum cuenta con colaboraciones como, Juanes, Manuel Medrano, Rubén Blades y Rawayana. Con esta nominación, el intérprete de ‘Prometo’ suma 32 nominaciones al Latin Grammy y 9 premios obtenidos.

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Además, Karol G también logra 7 nominaciones por ‘Álbum del Año’, ‘Grabación y Canción del Año’, ‘Mejor Álbum de Música Urbana’ y ‘Mejor Interpretación de Reggaeton’, junto a Feid, que también está nominado en la categoría de ‘Mejor Canción de Rap/ Hip Hop’. Por otro lado, Juanes tiene una nominación por ‘Canción del Año’. Aria Vega también cuenta con una nominación por ‘Mejor Nuevo Artista’.

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Los cantantes paisas J Balvin y Ryan Castro están nominados a ‘Mejor Álbum de Música Urbana’ y comparten categoría con Beéle. El grupo oriundo de Bogotá, Monsieur Periné, está nominado a ‘Mejor Álbum Vocal Pop’. Adicionalmente, Greeicy está nominada a ‘Mejor Álbum Tropical Contemporáneo’ y Juan Pablo Vega nominado en la categoría general de ‘Productor del Año’.

La 27ª Entrega Anual del Latin Grammy se celebrará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ronda final de votación de los miembros de la Academia será entre el 1 y el 12 de octubre.

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