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Colombianos nominados a los Premios Grammy 2026

Fonseca, Carlos Vives, Gusi, Karen Lizarazo, Karol G y Feid son unos de los tantos talentos colombianos que están como candidatos a favoritos en la gala. Además, conoce la fecha de la ceremonia.

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Colombianos nominados a los Grammy 2026: conoce la lista completa de los cantantes

Fonseca, Carlos Vives, Gusi, Karen Lizarazo, Karol G y Feid son unos de los tantos talentos colombianos que están como candidatos a favoritos en la gala.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Getty Image