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Elder Dayán Díaz le dedicó emotivas palabras a exesposa de su papá y ella lloró

El jurado de ‘Yo Me Llamo’ dio un concierto en Barranquilla y dondese encontró con Betsy Liliana, una de las exesposas de su papá, Diomedes Díaz y le dedico unas palabras.

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Elder Dayán Díaz le dedicó emotivas palabras a exesposa de su papá y ella lloró

El jurado de ‘Yo Me Llamo’ dio un concierto en Barranquilla y allí se encontró con Betsy Liliana, una de las exesposas de su papá, Diomedes Díaz y le dedico unas palabras.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 16 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Elder Dayán Díaz
Elder Dayán Díaz
Foto Instagram: @elderdayanoficial