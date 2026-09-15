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Martín Elías de ‘Yo Me Llamo’ tiene hermano que imitó a Diomedes Díaz en programa

Martín Elías de ‘Yo Me Llamo’ 2026, programa de Caracol Televisión, tiene hermano que imitó a Diomedes Díaz y también estuvo en el concurso. Aquí todos los detalles que contó.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Martín Elías’ de ‘Yo Me Llamo’ tiene hermano que imitó a Diomedes Díaz en el programa

José Luis Lozano, que personificó al fallecido intérprete en el concurso de Caracol Televisión, reveló detalles de su vida privada y la razón por la que no imitó al ‘Cacique de La Junta’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 15 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Martín Elías’ de ‘Yo Me Llamo’
‘Martín Elías’ de ‘Yo Me Llamo’
Foto: Caracol TV