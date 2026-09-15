‘Martín Elías’ de ‘Yo Me Llamo’ tiene hermano que imitó a Diomedes Díaz en el programa

El doble de Martín Elías, que lleva cerca de dos años dedicado de lleno a construir e interpretar su personaje, estuvo en ‘Día a Día’ y reveló el porqué no se presentó en el programa como Diomedes Díaz, pese a que tiene un gran parecido (sobre todo en la voz) al intérprete de ‘Oye, bonita’.

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¿Quién es el hermano del imitador de Martín Elías en 'Yo Me Llamo'?

Según detalló el exparticipante, su hermano Dagoberto Lozano participó en la temporada de 2023 de 'Yo Me Llamo' caracterizando nada más y nada menos que a Diomedes Díaz. El imitador de Martín Elías comentó que, debido a su propia admiración por el "Cacique de La Junta", muchas personas le señalan que su voz tiene un tono similar al de Diomedes; sin embargo, prefirió dejarle la interpretación de ese personaje a su hermano para no interferir en sus caminos artísticos y enfocarse de lleno en encarnar al recordado cantante vallenato.

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Además, ante la trayectoria de ambos en la pantalla chica, no se descarta la posibilidad de que en el futuro puedan unirse en el escenario para hacer una presentación en conjunto, cantando a dúo como padre e hijo en la ficción.

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¿Qué dijo el imitador de Martín Elías sobre su salida de ‘Yo Me Llamo’ 2026?

Tras ser eliminado del exitoso programa de Caracol Televisión, el imitador del recordado artista vallenato agradeció a la producción por brindarle un espacio en la pantalla chica. "Verdaderamente agradezco al canal Caracol por esa oportunidad tan grande... Esto es una vitrina muy hermosa, muy bacana, algo inesperado", expresó durante su entrevista.

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A pesar de haber logrado alrededor de ocho presentaciones en el escenario, el concursante reflexionó sobre los aspectos técnicos que le hicieron falta para convencer al jurado en su última noche, como la falta de ‘flips’ o "gallitos" característicos en la voz.

