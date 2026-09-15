Indhira Serrano dijo cómo preparó a Pérxides con Alzheimer, en ‘María, la caprichosa’

Indhira Serrano contó en Caracoltv.com que investigó minuciosamente apartados médicos, testimonios reales y material de fundaciones dedicadas a acompañar esta enfermedad, para poder interpretar a Pérxides en la etapa de su Alzheimer.

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Uno de los principales retos fue mantener la cronología de la enfermedad durante las grabaciones, las cuales suelen realizarse en desorden. Serrano resaltó la complejidad de la patología y la responsabilidad de interpretarla con rigor.

“Es un desafío total porque no es una enfermedad que tenga un síntoma que se mantenga a lo largo del tiempo. La gente tiene como la idea de que el Alzheimer es que la gente se olvida de las cosas... es una enfermedad mucho más compleja que eso. Es un desafío no solo para quien lo sufre, sino también para las personas que viven alrededor", detalló la artista barranquillera.

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A este reto técnico se sumó la construcción del acento chocoano para encarnar a una mujer desplazada en el Urabá, alejándose de los estereotipos.

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"Yo soy barranquillera... para mí la premisa es salirme del estereotipo, salirme del cliché, salirme de los modismos. Trato de no usar modismos, aunque sea más fácil, aparentemente. Eso es lo que tuve que aprender", explicó sobre el acento de Pérxides.

¿Qué conectó a Indhira Serrano con la historia de 'María, la caprichosa'?

Serrano destacó la importancia social que tiene esta producción y la identificación que siente como mujer afrodescendiente con la trama, la cual ya conocía por el libro ‘Soñar lo imposible’ de Paula Moreno, en el que se basa la historia, inspirada en la vida de María Roa.

"Yo creo que uno como mujer negra siempre siente identificación con las historias de otras mujeres negras. Eso es innegable, porque como mujeres negras tenemos desafíos, luchas, sueños que muchas veces son similares", expresó, añadiendo el orgullo de participar en un proyecto que "va a quedar para la televisión colombiana".