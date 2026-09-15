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Cómo preparó Indhira Serrano a Pérxides con Alzheimer, en ‘María, la caprichosa’

Indhira Serrano, reconocida actriz colombiana, contó cómo preparó a Pérxides y el Alzheimer que ella sufre, en ‘María, la caprichosa’, producción de Caracol Televisión.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Indhira Serrano dijo cómo preparó a Pérxides con Alzheimer, en ‘María, la caprichosa’

La actriz dijo que construir este papel requirió un trabajo riguroso de mesa y una sólida comunión entre directores y escritores para representar la condición de la forma más honesta y digna posible.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 15 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Indhira Serrano
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Foto: Caracol TV