Qué hará ‘Pablo Alborán’ de ‘Yo Me Llamo’ con el dinero que ganó: lo mandaría a otro país

El capítulo 38 contó con la participación de los imitadores de Felipe Peláez, Selena Quintanilla, Andrea Echeverri, Darío Gómez, Isabel Pantoja, Becky G, Beele y Pablo Alborán. Al finalizar las presentaciones, los jurados, como es tradición, escogieron un ganador que recibió dos millones de pesos y tres participantes quedaron en riesgo de eliminación.

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Durante su preparación, el participante enfrentó un desafío considerable para pulir los matices y el acento del artista español. "Fue un reto verdaderamente hoy, tuve que salir a tocar el piano y me preparé muchísimo, sobre todo con el acento, que es lo que me han venido marcando todo este tiempo. Estoy orgullosísimo de la presentación", afirmó el imitador tras recibir el reconocimiento.

Qué hará ‘Pablo Alborán’ con el premio recibido

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A pesar de la emoción inmediata del triunfo, el concursante tiene muy claro el destino de su premio. Aunque confesó no haber digerido del todo la noticia en el momento dejó ver su lado más humano y solidario al hablar de su motor principal: su hogar, según contó para las plataformas digitales de Caracol TV.



"Ni siquiera he tenido tiempo de pensar en lo que voy a hacer con este dinero, pero obviamente lo primero siempre es ayudar a mi familia en Cuba", reveló emocionado el cantante.

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Al terminar su presentación, Amparo, César Escola y Elder Dayán le lanzaron piropos al participante, pues ‘La Diva de Colombia’ le dijo que era una gran emoción tenerlo allí; además, destacó que cantó acapella y le confesó que le había llegado al alma.

“Me pone muy feliz por ti y por nuestro maravilloso programa que Pablo Alborán este aquí y nos hayas dado ese ‘show’”, agregó César Escola.

Por otro lado, Elder Dayán destacó que el artista había usado de buena manera el ‘sotto voce’ y posteriormente se levantó de su silla y sacó un bate, sin embargo, nadie entendía qué quería hacer y él simuló como si estuviera bateando una pelota y dijo: “La sacó del estadio”

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Para el participante, el repertorio de Alborán guarda vivencias personales profundas. Su amor por el tema '¿Quién?' comenzó tiempo atrás en su país, Cuba, marcando un antes y un después en su carrera musical.

El humilde gesto del artista original: Subió un ‘cover’ de esta canción a sus plataformas y el propio Pablo Alborán lo vio y lo reposteó en su cuenta oficial de Instagram. El pedido del público: Tras la interacción con el cantautor español, sus seguidores en Cuba comenzaron a exigirla en cada concierto, lo que lo llevó a incluirla de forma fija en su repertorio.

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Por otro lado, el tema 'Prometo' logró mover su corazón durante los ensayos previos a la gala: "A mí me pasó algo que nunca me había pasado con ninguna música y es que en el ensayo yo mismo me ericé tocando la canción y cantándola".

"Nunca me esperé todo el apoyo que me están dando en las redes sociales. Ha sido a un nivel que no me lo esperaba. Quiero agradecerles por todo el cariño y por sumarse a esta gran comunidad. Espero no defraudarlos y que me acompañen en este camino, que no me dejen solo", concluyó.

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