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Qué hará ‘Pablo Alborán’ de ‘Yo Me Llamo’ con el dinero que ganó: lo mandaría a su país natal

El imitador del artista malagueño llegó al escenario a interpretar su canción ‘Prometo’ con la que cautivó a los jurados y ganó un reconocimiento económico que destinará para ayudar.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Qué hará ‘Pablo Alborán’ de ‘Yo Me Llamo’ con el dinero que ganó: lo mandaría a otro país

El imitador del artista malagueño llegó al escenario a interpretar su canción ‘Prometo’ con la que logró cautivar a los jurados y ganarse un reconocimiento económico.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 15 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Pablo Alborán'
'Yo Me Llamo Pablo Alborán'
Foto Instagram: @frankglez_oficial