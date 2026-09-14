‘Yo Me Llamo Andrea Echeverri’ sorprendió con su 'look' al jurado y erizó a Amparo

La mística y la irreverencia del rock colombiano se apoderaron del Templo de la Imitación con la presentación de 'Yo Me Llamo Andrea Echeverri'. Con una energía arrolladora, la concursante logró una de sus mejores noches en el programa, conquistando por completo las críticas del jurado y sacando los mejores elogios de la velada.

Amparo Grisales quedó impresionada con la técnica vocal mostrada y la precisión para controlar la voz sin caer en exageraciones. "Qué manera de gestionar el aire dentro de una actuación que en ocasiones puede llegar a la parodia; en esta oportunidad, estás en una Andrea Echeverri desmesurada (...). Fue maravilloso y estás hermosa", afirmó 'La Diva de Colombia'.



Elder Dayán tampoco ahorró aplausos para la participante y celebró el avance que ha tenido en la Escuela del programa. "Me encantas, Andrea, porque eres un ejemplo de superación y de evolución impresionante. Estás metida cada vez más en el personaje, te felicito", le dijo el jurado, consolidándola como una de las imitadoras con mayor proyección de la competencia.

Mira su presentación a partir de 31:24

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¿Cuál es el nombre completo de Andrea Echeverri y dónde nació?

La líder de la famosa agrupación Aterciopelados se llama Andrea Echeverri Arias. Nació el 13 de septiembre de 1965 en Bogotá, Colombia, convirtiéndose con los años en una de las figuras más emblemáticas del rock alternativo en América Latina.

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¿Cuál es la banda de música de Andrea Echeverri?

Andrea Echeverri es la vocalista principal y cofundadora de la icónica banda colombiana Aterciopelados, la cual creó a principios de la década de 1990 junto al bajista y productor Héctor Buitrago.

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