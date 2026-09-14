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‘Yo Me Llamo Andrea Echeverri’ sorprendió con su 'look' al jurado y erizó a Amparo - CaracolTV

Elder destacó que había evolucionado bastante y aseguró que había sido una gran presentación. Amparo, por su parte, resaltó que había gestionado muy bien el aire durante su interpretación.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Andrea Echeverri’ sorprendió con su 'look' al jurado y erizó a Amparo

Elder destacó que había evolucionado bastante y aseguró que había sido una gran presentación. Amparo, por su parte, resaltó que había gestionado muy bien el aire durante su interpretación.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 14 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Andrea Echeverri’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Andrea Echeverri’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.