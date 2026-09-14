‘Yo Me Llamo Darío Gómez’ recibió elogios por parte de Amparo, César y Elder tras su 'show'

El Templo de la Imitación vivió una noche cargada de sentimiento popular gracias a la actuación del doble de Darío Gómez. Con la interpretación del clásico 'Eres todo en mi vida', el participante conquistó de inmediato a Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán, quienes destacaron el parecido vocal y físico con el 'Rey del Despecho'.

Amparo Grisales resaltó la similitud del concursante con el artista paisa, aunque le aconsejó inyectar un poco más de fuerza a su actuación: "Ponle un poco más de emocionalidad para que nos cambies los matices". Por su parte, Elder Dayán no escatimó en halagos para resaltar la soltura y el talento desplegado en la tarima.



El cierre de la evaluación estuvo a cargo de César Escola, quien celebró la sutileza del imitador al finalizar las frases musicales. "A mí me encanta cómo suavizas los finales, así era tal cual el original. Hoy viniste con una elegancia muy del artista original, te felicito", concluyó 'El Maestro', dejando al participante entre los mejores de la gala.

Mira su presentación a partir de 24:04

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¿De qué murió Darío Gómez y en qué fecha falleció?

El legendario cantante colombiano Darío Gómez, conocido como 'El Rey del Despecho', falleció el 26 de julio de 2022 en la clínica Las Américas de Medellín a causa de un paro cardiorrespiratorio repentino a sus 71 años.

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¿Cuál es el nombre completo de Darío Gómez y dónde nació?

El cantautor y referente de la música popular colombiana nació bajo el nombre de Darío de Jesús Gómez Zapata el 6 de febrero de 1951 en el municipio de San Jerónimo, Antioquia.

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