Listado de ganadores de los Emmy 2026: estas fueron las series y estrellas premiadas

Entre los grandes protagonistas de la noche estuvieron ‘Widow’s Bay’, ‘The Pitt’ y ‘DTF St. Louis’, producciones que se llevaron algunos de los reconocimientos más importantes de la ceremonia.
Lista de ganadores de los Emmy 2026
- Mejor serie dramática
‘The Pitt’
- Mejor actriz principal de drama
Rhea Seehorn — ‘Pluribus’
- Mejor actor principal de drama
Noah Wyle — ‘The Pitt’
- Mejor actriz de reparto en drama
Allison Janney — ‘The Diplomat’
- Mejor actor de reparto en drama
Tom Pelphrey — ‘Task’
- Mejor dirección en drama
Saul Metzstein — ‘Slow Horses’
- Mejor guion en drama
Vince Gilligan — ‘Pluribus’
- Mejor serie de comedia
‘Widow’s Bay’
- Mejor actriz principal de comedia
Jean Smart — ‘Hacks’
- Mejor actor principal de comedia
Matthew Rhys — ‘Widow’s Bay’
- Mejor actriz de reparto en comedia
Kate O’Flynn — ‘Widow’s Bay’
- Mejor actor de reparto en comedia
Stephen Root — ‘Widow’s Bay’
- Mejor dirección en comedia
Hiro Murai — ‘Widow’s Bay’
- Mejor guion en comedia
Katie Dippold — ‘Widow’s Bay’
- Mejor serie limitada o de antología
‘DTF St. Louis’
- Mejor actriz principal en serie limitada, antología o película para televisión
Sally Field — ‘Remarkably Bright Creatures’
- Mejor actor principal en serie limitada, antología o película para televisión
Matthew Rhys — ‘The Beast in Me’
- Mejor actriz de reparto en serie limitada, antología o película para televisión
Linda Cardellini — ‘DTF St. Louis’
- Mejor actor de reparto en serie limitada, antología o película para televisión
David Harbour — ‘DTF St. Louis’
- Mejor película para televisión
‘Remarkably Bright Creatures’
- Mejor programa de variedades
‘The Late Show with Stephen Colbert’
- Mejor reality de competencia
‘The Traitors’
- Mejor presentador de reality o programa de competencia
Alan Cumming — ‘The Traitors’
Otros ganadores destacados de los Emmy 2026
Los Emmy también reconocieron producciones y figuras que habían recibido algunos premios durante las ceremonias de Creative Arts Emmy, realizadas el 5 y 6 de septiembre.
Entre ellos estuvo Bad Bunny, quien consiguió su primer Emmy por el especial del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. El premio fue para el programa ‘The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny’, en la categoría de especial de variedades en vivo.
Otro momento destacado fue el reconocimiento póstumo a Rob Reiner, quien ganó como actor invitado en una serie de comedia por su participación en ‘The Bear’.
Por su parte, Jean Smart consiguió su quinto Emmy consecutivo como actriz principal de comedia por ‘Hacks’, un logro que marcó otro de los momentos especiales de la ceremonia.