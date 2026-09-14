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Revelan qué hora marcaba el reloj de Yeison Jiménez cuando murió

Un video expuso las condiciones en las que quedó el reloj de Yeison Jiménez tras su trágico accidente que le cobró la vida en el mes de enero del 2026.

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Revelan qué hora marcaba el reloj de Yeison Jiménez cuando murió: lo restauraron

Un video expuso las condiciones en las que quedó el reloj de Yeison Jiménez tras su trágico accidente.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Yeison Jiménez
Yeison Jiménez
Foto: instagram @yeison_jimenez