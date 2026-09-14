Revelan qué hora marcaba el reloj de Yeison Jiménez cuando murió: lo restauraron

Las redes sociales se volcaron a comentar un conmovedor hallazgo relacionado con el reloj de Yeison Jiménez, accesorio que el intérprete de ‘Aventurero’ llevaba el día del trágico accidente aéreo que le cobró la vida en Boyacá. Las imágenes del objeto recuperado han impactado a miles de fanáticos por un detalle simbólico que quedó registrado intacto.

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El accesorio, una pieza con baño de oro que acompañaba al artista en sus presentaciones, fue recuperado entre las pertenencias tras el siniestro aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Paipa. En la grabación se observa que, pese a las extremas temperaturas y los daños estructurales sufridos por la exposición al calor, el dial de la pieza se conservó lo suficiente para mostrar un dato estremecedor.

Qué hora quedó marcando el reloj de Yeison Jiménez

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El reloj se detuvo exactamente a las 4:18 p. m. el momento en el que se habría la aeronave. Este detalle convirtió a la joya en una pieza clave del siniestro, marcando de forma permanente la hora precisa en la que ocurrió la tragedia que enluta al género popular colombiano.



A pesar de las quemaduras y los daños por las altas temperaturas del accidente, las agujas del reloj de alta gama que portaba el cantante de música popular quedaron detenidas en ese minuto exacto. La pieza fue recuperada para ser sometida a un proceso de restauración y conservación, con el fin de ser entregada como un objeto de valor histórico a su esposa, Sonia Restrepo, quien hace días conmemoró los ocho meses del fallecimiento de su esposo.

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La intención no es reparar su maquinaria para que vuelva a funcionar. Por el contrario, la familia conservará la pieza en su estado actual como una reliquia histórica y memoria del legado del artista caldense.

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