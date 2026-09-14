Hija de actriz de ‘Las Muñecas de la Mafia’ reveló que su boda será un evento íntimo

En una reveladora entrevista para 'La Tobón Show', conducido por la presentadora Laura Tobón, la bailarina y creadora de contenido Valeria Sandoval abrió su corazón junto a su madre, Alejandra Sandoval, actriz que hacía de Violeta en ‘Las Muñecas de la Mafia’, para dar a conocer los detalles inéditos de su próxima boda con su pareja, Juan David, conocido en redes sociales como Juandy.

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Aunque en un principio la creadora de contenido consideró realizar una gran fiesta con más de 300 personas, el proceso de planeación la llevó a replantear el sentido de la celebración. Valeria confesó que su prometido siempre prefirió un evento más privado, lo que motivó una transición hacia un concepto mucho más cerrado y de carácter sagrado.

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El evento contará únicamente con 40 invitados de su círculo familiar y más cercano. La ambientación de la boda estará inspirada en la estética italiana, caracterizada por una mesa larga, inspirada en la saga de ‘Game of Thrones’, diseñada para compartir de forma cercana. Durante la conversación con la presentadora, la bailarina también destacó la búsqueda de su vestido de novia y la importancia de construir acuerdos en pareja para su nueva etapa de vida.



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Cuándo y dónde será la boda de Valeria Sandoval, hija de actriz de ‘Las Muñecas de la Mafia’

La boda de Valeria Sandoval y Juandy se celebrará en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, el primero de octubre. La ceremonia reunirá a sus familiares más allegados en un formato reservado que busca priorizar la tranquilidad y el valor espiritual de la unión.

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El prometido de Valeria Sandoval es el cantante caleño de salsa Juandy, con quien ya formalizó su matrimonio por lo civil. Durante el proceso de organización, él cumplió un rol determinante al proponer un matrimonio íntimo y diseñar parte de los conceptos visuales y temáticos de la recepción.

“El matrimonio es una construcción de dos personas y es importante desde ese momento empezar a construir como pareja”, agregó la bailarina.

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