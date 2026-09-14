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Hija de Alejandra Sandoval actriz de ‘Las Muñecas de la Mafia’, dijo que su boda será íntima

Valeria Sandoval y su prometido, Juandy, tendrán una boda con solo 40 invitados, lejos de las grandes celebraciones. La pareja optó por una ceremonia exclusiva.

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Hija de actriz de ‘Las Muñecas de la Mafia’ reveló que su boda será un evento íntimo

Valeria Sandoval y Juandy tendrán una boda íntima con solo 40 invitados, alejados de las grandes celebraciones. La hija de la actriz de ‘Las Muñecas de la Mafia’ opta por una ceremonia muy exclusiva.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Valeria Sandoval, hija de actriz de 'Las Muñecas de la Mafia'
Valeria Sandoval, hija de actriz de 'Las Muñecas de la Mafia'
Foto Instagram: @valeriasandoval