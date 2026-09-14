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Margarita Rosa de Francisco se sometió a cirugía estética en la cara

La actriz compartió en sus redes sociales el procedimiento estético al que se sometió para alivianar el paso de los años. Quería algo natural que no le cambiara mucho sus facciones. Descubre qué se hizo.

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Margarita Rosa de Francisco se hizo cirugía en la cara: le “aterraba quedar distinta”

La actriz rompió el silencio tras la difusión de imágenes sobre su reciente procedimiento estético facial.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Margarita Rosa de Francisco, expresentadora del 'Desafío'
Margarita Rosa de Francisco, expresentadora del 'Desafío'
Foto Instagram: @margaritarosa.defrancisco