Laura Tobón compartió fotos de su ‘baby shower’ y mostró detalles de la celebración

Laura Tobón vive una de las etapas más especiales de su vida con la próxima llegada de su segundo bebé. La expresentadora de ‘La Voz Kids’ compartió con sus seguidores varias fotografías del ‘baby shower’ que realizó para celebrar este nuevo capítulo junto a su familia y amigos.

A través de sus redes sociales, Laura mostró algunos detalles de la celebración y dejó ver la felicidad que siente mientras espera a su bebé. Las imágenes rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por este momento.



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“ami lindaaaaa❤️❤️ que emocion!!!! una opcion que amabamos para en nombre de Kai fue Matia🥹💫 ya quiero encontrarnos con los dos peques”, “Lucca de mi corazón! ❤️ bienvenido Mattia que vienes a traer más luz a este bonito hogar los amo ❤️” Felicidades y bienvenido mattiaaa,pero tengo una duda el nombre no es Matías” y “Laura muy lindo todo,lucca es hermoso y mattia que lindo 😍 pero no entendí la temática del shower 😍”, han sido algunos de los comentarios que han dejado amigos y seguidores la también empresaria.

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Así fue el ‘baby shower’ de Laura Tobón y su esposo, Álvaro Rodríguez



En las imágenes se puede observar a la expresentadora de ‘La Voz Kids’ en compañía de algunos de sus familiares y amigas, quienes posaron sonrientes para las fotografías que la también modelo compartió a través de su cuenta de Instagram.

La decoración del evento estuvo marcada por los tonos rojo y blanco, con una estética inspirada en elementos italianos. Entre los detalles se destacaron el nombre del bebé y de sus padres, que hicieron parte de la ambientación de esta especial celebración.

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Asimismo, se pudo apreciar una mesa central decorada con diferentes postres y detalles preparados especialmente para los invitados, quienes acompañaron a Laura Tobón en este emotivo momento previo a la llegada de su segundo bebé.

¿Qué significa el nombre Mattía y cuál es su origen?

El nombre Mattía es una variante de Matías, proveniente del hebreo Mattanyāh, que traduce "regalo de Dios" o "don del Señor". Es un nombre lleno de espiritualidad y fuerza que evoca gratitud, ideal para representar la llegada de un nuevo integrante a la familia de la presentadora.

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¿Quién es y a qué se dedica Álvaro Rodríguez, el esposo de Laura Tobón?

Álvaro Rodríguez Casas es un reconocido empresario e inversionista colombiano. Cuenta con una destacada trayectoria en el sector financiero y logístico del país, desempeñándose como directivo en firmas de inversión y proyectos de emprendimiento. Se casó con Laura Tobón en 2017 y juntos conforman una de las familias más seguidas del entretenimiento nacional.