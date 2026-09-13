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Fotos del ‘baby shower’ de Laura Tobón y sus esposo, Álvaro Rodríguez

La cuenta regresiva para el nacimiento del segundo bebé avanza y la presentadora ya celebró por todo lo alto. Estas son las fotos que compartió de su especial ‘baby shower’.

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Laura Tobón compartió fotos de su ‘baby shower’ y mostró detalles de la celebración

La cuenta regresiva para el nacimiento del segundo bebé avanza y la presentadora ya celebró por todo lo alto. Estas son las fotos que compartió de su especial ‘baby shower’.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 13 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Cuántos meses de embarazo tiene Laura Tobón