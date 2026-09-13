Jessi Uribe habló del momento más triste que vivió: sintió que su hija se moría

En la entrevista contó que una vez, en medio de tragos, obró muy mal y al llegar a su casa su única hija, en ese entonces, de repente empezó a convulsionar y él reaccionó rápidamente para llevarla al hospital. Según contó el intérprete de ‘Ok’, la pequeña, durante el camino, tenía los ojos volteados y estaba tirando espuma por la boca.

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“Era la primera vez que hacía algo malo en mi vida; yo, ese día que cometí ese error, llegué a mi casa, estaba trabajando, y mi hija Luna convulsionó. Yo sentí que ella se moría… Y yo asimilé que eso había sido por lo que yo hice”, contó Jessi Uribe.

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Además, confesó que desde ese difícil momento que vivió le da miedo hacer cosas malas, porque está seguro de que todo en la vida tiene consecuencias. Por eso recalca que su separación no fue un mal acto, pues estaba enamorado y formó un hogar con Paola Jara. “Me fui porque quería enamorarme, vivir como estoy”, agregó.





El cantante abrió su corazón y confesó que lo más duro del proceso fue alejarse de Luna, Sara, Alan y Roy, los hijos de su primer matrimonio. Además, recalcó que junto a su exesposa vivió momentos muy lindos y contó que no se siente orgulloso de haberle hecho tanto daño a la mujer. “Para mí fue duro dejarla porque fueron muchos años”, declaró.

Sin embargo, la separación no fue una razón para que la relación con sus hijos se dañara; al contrario, es muy unido a ellos y los visita en Bucaramanga cada semana. Debe organizar sus días para compartir también con Emilia, hija que tiene con Paola Jara.

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Cuántos años tiene Jessi Uribe

El cantante de música popular Jessi Uribe tiene 39 años. El artista, cuyo nombre de nacimiento es Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, nació el 22 de marzo de 1987 en la ciudad de Bucaramanga, Santander. A su edad, el intérprete de éxitos como ‘Dulce pecado’ y ‘Ok’ cuenta con una consolidada carrera artística en la música ranchera y popular, combinando sus compromisos profesionales con su rol de padre de cinco hijos.