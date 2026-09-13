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Jessi Uribe contó el momento en el que pensó que su hija moriría siendo una bebé

El artista contó en 'Sinceramente Cris' detalles sobre su separación, la relación con sus hijos y cuando sintió que su hija Luna, perdería la vida cuando todavía era una bebé.

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Jessi Uribe habló del momento más triste que vivió: sintió que su hija se moría

El artista dio una entrevista en el pódcast ‘Sinceramente Cris’ en la que dio detalles de su vida personal y del momento en el que pensó que su hija Luna perdería la vida, cuando apenas era una bebé.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Jessi Uribe, cantante de música popular
Jessi Uribe, cantante de música popular
Foto Instagram: @jessiuribe3