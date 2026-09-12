Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Capítulo 37 'Yo Me Llamo'
Nombre que iba a tener James Rodríguez
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Silvia Corzo contactó a Paulo Laserna y solo tuvo 15 minutos para ganarse un puesto en Caracol

Silvia Corzo tenía claro qué quería hacer con su vida profesional, sin embargo, cuando recibió la primera llamada de Paulo Laserna, pensó que era una broma y hasta le pidió que “no molestara más”.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Silvia Corzo contactó a Paulo Laserna de una manera muy curiosa: ella quería trabajar en Caracol

Silvia Corzo tenía claro qué quería hacer con su vida profesional, sin embargo, cuando recibió la primera llamada de Paulo Laserna, pensó que era una broma y hasta le pidió que “no molestara más”.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Thumbnail