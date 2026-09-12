Silvia Corzo contactó a Paulo Laserna de una manera muy curiosa: ella quería trabajar en Caracol

Silvia Corzo construyó una reconocida trayectoria en los medios de comunicación, pero su llegada a la televisión no ocurrió de manera sencilla. Antes de convertirse en presentadora, tuvo que insistir para conseguir una oportunidad y tocar directamente las puertas de Caracol Televisión.

En medio de su búsqueda de trabajo, decidió comunicarse con Paulo Laserna, quien en ese momento era el presidente del canal. Al principio, la secretaria que atendió su llamada le explicó que ese no era el procedimiento habitual para contactar a los talentos. Sin embargo, Silvia insistió y pidió la posibilidad de hacerle llegar un video en el que mostraba su trabajo.



Cómo se conocieron Paulo Laserna y Silvia Corzo

La presentadora recuerda que le explicó que estaba intentando cambiar su vida y que necesitaba comprobar si realmente tenía talento para los medios. Finalmente, logró enviar el video y este llegó hasta el escritorio de Laserna, quien posteriormente la contactó.

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La llamada sorprendió a Silvia, quien inicialmente pensó que podía tratarse de una broma: "Me entra una llamada al celular de un señor que me dice: “Habla Paulo Laserna”. Y yo, en ese momento, recordé y dije: “¿Paulo Laserna, el de ‘¿Quién quiere ser millonario?’”. “Sí, señora”. Y pensé que era uno de mis primos que me estaba haciendo bromas porque sabían que yo había hecho esto, y yo: “Ay, no moleste”. Y me dice él: “No, es verdad, que yo soy Paulo Laserna”.





Él le confirmó que había visto su video y que consideraba que tenía potencial. Le dio una cita para el día siguiente y, aunque no le prometió un trabajo, le explicó que debía pasar por las pruebas que realizaban todas las personas interesadas en ser presentadoras del canal.

Ese mismo día tuvo que realizar diferentes pruebas con los directores de noticias. Silvia recuerda que estaba nerviosa y que, desde su perspectiva, el resultado no había sido bueno. Aun así, dos días después recibió una llamada del director de noticias y comenzó los trámites para ingresar a Caracol.

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Su primer trabajo en el canal fue como reemplazo de otros presentadores. Con el tiempo, su facilidad para comunicarse y explicar asuntos complejos también le permitió tener un espacio para hablar sobre temas relacionados con el Derecho. Además, su particular tono de voz hizo que fuera fácilmente reconocida por los televidentes.

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