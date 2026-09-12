Silvia Corzo responde, por primera vez, a las críticas por casarse con ella misma

Silvia Corzo tomó una decisión que generó todo tipo de reacciones: decidió casarse consigo misma. Más allá de lo mediático que resultó el hecho, para la presentadora este acto tuvo un significado personal y estuvo relacionado con un proceso de reflexión sobre sus relaciones, el perdón y la manera en que se estaba relacionando consigo misma.

La idea comenzó a tomar forma mientras preparaba una entrevista con una psicóloga. Durante ese proceso, Silvia reflexionó sobre sus relaciones sentimentales y se dio cuenta de que había asuntos que todavía estaban inconclusos. Fue entonces cuando llegó a una conclusión que cambió la manera en que entendía el compromiso: “Yo nunca me he comprometido conmigo misma de la misma forma”.



Por qué Silvia Corzo se casó con ella misma

A partir de esa reflexión decidió ponerse como prioridad y planteó la posibilidad de casarse consigo misma. Para Silvia, no se trataba simplemente de una ceremonia, sino de hacer una promesa personal: “Yo sí quiero estar contigo y tú estás primero para mí que cualquier otra persona. Antes de querer salvar a cualquier persona, te quiero salvar a ti, Silvia”.

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La presentadora también explicó qué significaba para ella asumir ese compromiso: “Te quiero prometer amor, paz, estar contigo en las buenas y en las malas”. Según su reflexión, no tenía sentido comprometerse con otra persona si primero no había aprendido a comprometerse consigo misma.





La decisión también estuvo relacionada con un proceso de perdón. Silvia contó que comenzó a hacerse responsable de lo que sentía y a hacer las paces con diferentes personas y situaciones de su pasado, incluidos sus padres y aquellas experiencias que le habían causado dolor.

La idea de elegirse a sí misma también generó diferentes reacciones entre sus amigos. Algunos se emocionaron y otros incluso le contaron que se sentían identificados con lo que estaba viviendo.

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Su proceso personal estuvo acompañado, además, por dificultades de salud. Según su testimonio, durante la pandemia se intensificaron los síntomas de una enfermedad autoinmune, situación que también la llevó a replantearse diferentes aspectos de su vida.

Silvia describió ese momento como una especie de reconstrucción personal: “Yo sentí como si yo estuviera armando un rompecabezas de mí y le hiciera falta una ficha”.

Después de tomar la decisión, aseguró que comenzó a notar cambios en los síntomas que presentaba. Más allá de cómo cada persona pueda interpretar ese proceso, para ella significó una transformación en la manera de verse y relacionarse consigo misma.

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