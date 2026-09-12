Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Sábados Felices
Capítulo 37 'Yo Me Llamo'
Nombre que iba a tener James Rodríguez
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Silvia Corzo responde por qué se casó con ella misma: Iván Lalinde y Manuel Teodoro opinan

La presentadora, Silvia Corzo, explica qué la llevó a tomar esta decisión a pesar de la polémica; amigos como Iván Lalinde y Manuel Teodoro opinan sobre el sonado matrimonio.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Silvia Corzo responde, por primera vez, a las críticas por casarse con ella misma

La presentadora, Silvia Corzo, explica qué la llevó a tomar esta decisión a pesar de la polémica; amigos como Iván Lalinde y Manuel Teodoro opinan sobre el sonado matrimonio.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Thumbnail