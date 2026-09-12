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María Liz: De ganadora de La Voz Kids a productora, universitaria y docente

María Liz, ganadora de La Voz Kids, habla ante las cámaras de La Red y revela el nuevo sueño que está viviendo, pues ahora, además de la música, también se ha convertido en la cara de otro proyecto: el modelaje.

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Qué ha pasado con la vida de María Liz, la ganadora de La Voz Kids 2021

María Liz habla ante las cámaras de La Red y revela el nuevo sueño que está viviendo, pues ahora, además de la música, también se ha convertido en la cara de otro proyecto, conoce cuál es.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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