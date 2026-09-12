Qué ha pasado con la vida de María Liz, la ganadora de La Voz Kids 2021

Cinco años después de coronarse como la ganadora de La Voz Kids, la cantante María Liz atraviesa un proceso de plena madurez personal y artística. A sus 17 años, la joven compagina su carrera con las aulas de clase, cursando sexto semestre de música con énfasis en composición y producción, formación que le ha permitido tomar el control absoluto de su propuesta musical.

Lee más: Herederos de Darío Gómez le habrían pedido 250 millones al cantante Over Vásquez

Qué ha pasado con María Liz de La Voz Kids

Publicidad

Pese al éxito inicial, la joven artista confesó ante las cámaras de La Red que atravesó por momentos de dudas e inseguridad al comparar sus creaciones con otros géneros musicales, lo que la llevó a alejarse temporalmente de su proyecto solista.





"Dije: 'No, es que mi música no está a un nivel bueno, hay música muchísimo más interesante'. Entonces me achicopalé y me desubiqué... dejé mi música, dejé de componer".

Nuevo trabajo de María Liz, de La Voz Kids

Publicidad

Durante este periodo de incertidumbre, probó suerte en la ejecución del bajo, en agrupaciones de jazz e incluso exploró el modelaje para superar complejos sobre su estatura (1,70 m). Sin embargo, entendió que su verdadera felicidad radica en la música popular y decidió retomar de lleno la composición, asumiendo de forma independiente la producción, creación y promoción de cada uno de sus temas con el apoyo financiero de su padre.

Comprometida con la enseñanza, María Liz creó una iniciativa musical sin ánimo de lucro donde dicta clases gratuitas los fines de semana a 45 estudiantes. Asimismo, imparte clases particulares a compañeros universitarios para financiar su día a día mientras busca consolidarse profesionalmente y vivir de su arte a tiempo completo.

Lee más: Santiago Cruz se sincera sobre las contradicciones que rodearon la muerte de su papá a los 51 años

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.