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Daniel Merak: El engaño y la estafa que sufrieron el exintegrante de La Descarga y su familia

Daniel Merak rompió el silencio tras su paso por La Descarga de Caracol Televisión y reveló la millonaria trampa que vivió a manos de su supuesta mano derecha.

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Daniel Merak fue víctima de millonaria estafa por su mejor amigo, quien luego murió

Daniel Merak, exparticipante de La Descarga, confiesa que cuando inició su carrera, su mánager, que también era su mejor amigo, se aprovechó de él tras invertir 15 mil dólares para hacer crecer su carrera internacionalmente.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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