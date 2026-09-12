Daniel Merak fue víctima de millonaria estafa por su mejor amigo, quien luego murió

Un trágico y aleccionador momento vivió el cantante Daniel Merak, exintegrante del programa La Descarga del Canal Caracol, al enfrentarse a los engaños de la industria musical en sus inicios. A pesar de que su paso por el reality repotencializó su carrera, el artista decidió revelar la amarga experiencia que atravesó junto a su familia por cuenta de un falso promotor en Medellín.

El caso, expuesto en el programa La Red de Caracol Televisión, evidenció las vulnerabilidades que enfrentan los talentos emergentes ante personas ventajosas que se aprovechan de sus ilusiones profesionales y de la fe de sus familias.



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¿Cómo engañaron a Daniel Merak y a su familia en Medellín?

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El artista relató que la pesadilla comenzó en un centro comercial en Medellín, donde conoció a un hombre que proyectaba una imagen de gran éxito y conexiones reales en la industria de la música.





El vínculo pasó rápidamente de lo estrictamente laboral a una cercana amistad personal. El supuesto mánager se ganó la plena confianza de Merak, conoció a su familia y se hizo pasar por su mejor amigo. Bajo esa fachada, les sugirió realizar una importante inversión económica para promocionar y posicionar una nueva canción en las estaciones de radio de Perú.

Haciendo un esfuerzo financiero gigantesco junto a su padre para reunir los recursos necesarios, la familia le entregó el dinero. Tiempo después, el promotor comenzó a enviarle reportes falsos y métricas manipuladas donde el tema figuraba presuntamente en el puesto número uno de los rankings radiales de todo el país.

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A pesar de las constantes advertencias de personas cercanas que intentaban abrirle los ojos, el joven intérprete prefirió creer en la lealtad de su aliado y desestimó las alertas, pensando que se trataba de envidias para destruir su proyecto.

La dura realidad salió a la luz cuando intentaron verificar de forma directa las gestiones en territorio peruano. Al contactar a los verdaderos promotores en Perú, confirmaron que nunca habían sido contratados ni habían recibido pago alguno para sonar en las emisoras de ese país.

¿Qué pasó con Daniel Merak?

Sobre la posibilidad de interponer acciones legales en su momento, Merak confesó que el miedo a cerrar puertas en la industria musical y la falta de garantías les impidió denunciar la injusticia. Tiempo después de romper cobardemente la relación profesional, el cantante se enteró del fallecimiento de esta persona, lo que le dejó una profunda reflexión sobre el triste final de aquella historia.

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Hoy en día, el exparticipante de La Descarga celebra haber superado ese trago amargo. Actualmente cumple seis años trabajando de la mano de un equipo consolidado y transparente, cerciorándose desde el primer día de que el dinero no sea el interés principal dentro de su proyecto musical.

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