Herederos de Darío Gómez le habrían pedido 250 millones al cantante Over Vásquez

Un verdadero drama judicial y financiero vive el cantante Over Vásquez, integrante de 'El dueto del pueblo', tras haber grabado e interpretado sin autorización previa la canción 'Sin amor también se vive', obra insignia del fallecido maestro Darío Gómez. Lo que inició como una grabación casual durante la celebración de su cumpleaños en una tertulia musical, hoy lo tiene entre la espada y la pared con Discos Dago, disquera administradora de los derechos del artista.

El caso, expuesto en el programa La Red de Caracol Televisión, encendió las alarmas sobre el manejo de las licencias musicales y las plataformas digitales, desatando posturas encontradas entre los presentadores por el desproporcionado monto adeudado.



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¿Por qué demandaron a Over Vásquez y cuánto dinero le están pidiendo?

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Tras subir el material a plataformas y mantenerlo durante 11 meses, tiempo en el que las reproducciones se dispararon de manera orgánica, las reclamaciones no se hicieron esperar. Inicialmente, la disquera recibía el 80% y Vásquez el 20%. Sin embargo, en una reunión virtual, el abogado de Discos Dago solicitó 250 millones de pesos por la licencia.





Ante la imposibilidad de pago expresada por el artista, la compañía hizo una rebaja a 120 millones de pesos. Vásquez propuso ceder el 100% de las regalías y retirar el contenido, pero la situación empeoró: en un nuevo encuentro le exigieron 25 millones de pesos adicionales por daños y perjuicios, cifra que posteriormente ascendió de manera drástica a 80 millones de pesos.

El artista afirmó ante las cámaras la enorme desproporción de la cifra frente a sus capacidades económicas:"Esa plata nunca me la he imaginado tenerla en el bolsillo... Yo esa plata nunca la he visto en mi vida junta. Nunca. Eso es demasiado billete para mí. Tocaría vender un riñón y medio."

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Vásquez reveló que solo cuenta con un ahorro de 8 millones de pesos, propuesta que fue rechazada. Incluso acudió al plano personal con Olga Lucía Arcila, exesposa del cantante, recibiendo una respuesta contundente: "La verdad, la amistad va por un lado, los negocios por otro y los errores se pagan con plata. Así que cuadre con mi abogado".

¿Cuánto dinero ganó realmente el artista con la canción de Darío Gómez?

La tensión del caso aumenta al comparar las pretensiones económicas de la disquera con las ganancias reales del intérprete. Vásquez aseguró que durante los 11 meses que el video estuvo disponible produjo aproximadamente 1.000 dólares.

Con la tasa de cambio promedio citada en 3.120 pesos, el ingreso total percibido por el artista asciende a 3.120.000 pesos, una cifra abismalmente distante de los más de 200 millones de pesos exigidos legalmente.

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¿Qué respondió Discos Dago y Olga Lucía Arcila?

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El equipo de La Red buscó la versión de Olga Lucía Arcila, administradora de los derechos sucesoriales del 'Rey del Despecho'. Aunque la empresaria remitió al equipo con su apoderado legal, este no ofreció entrevistas en cámara pero emitió un comunicado oficial exponiendo la postura de Discos Dago.

La empresa sostuvo que identificó la explotación no autorizada de la obra en servicios digitales y que, tras realizar los requerimientos formales, se llevó a cabo una audiencia de conciliación ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor que finalizó sin acuerdo. Asimismo, señalaron que el artista reiteró la conducta al publicar nuevo contenido protegido en Instagram y aclararon que el retiro posterior del video no elimina la infracción cometida ni exime de responsabilidad jurídica.

Frente a la estricta posición de la disquera, Over Vásquez aprovechó las cámaras del programa para hacer un último e intenso llamado: "Ojalá que desistan de cobrarme ese dinero porque si no me joden".

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