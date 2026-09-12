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Darío Gómez: Over Vásquez enfrenta millonaria demanda por derechos de autor

Olga Lucía Arcila, exesposa del 'Rey del Despecho', exige una millonaria suma a Over Vásquez por cantar un cover sin autorización. Conozca los detalles.

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Herederos de Darío Gómez le habrían pedido 250 millones al cantante Over Vásquez

El intérprete está en una batalla por los derechos musicales de una de las canciones del ‘Rey del Despecho’, tras una reunión legal, le informaron que, presuntamente, debe pagar varios millones de pesos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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