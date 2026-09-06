Famosa presentadora grabó conversación de su exsuegra y su ex y descubrió dolorosa situación

Lo que comenzó como una relación sentimental soñada e idealizada terminó convertida en una dolorosa pesadilla personal. La comunicadora Lorena Bautista reveló públicamente los momentos de tensión e intimidación que vivió por cuenta de su expareja y su exsuegra, un episodio de su vida privada que la llevó a tocar fondo tras una serie de graves descubrimientos en su propio hogar.

Según el testimonio entregado por la periodista al programa 'La Red' de Caracol Televisión, el noviazgo se desarrollaba en total armonía y con una excelente acogida familiar. Sin embargo, la dinámica cambió radicalmente luego de que su exsuegra sufriera la pérdida de un familiar. A partir de ese momento, su pareja volcó toda su atención en su madre, lo que derivó en conductas atípicas y múltiples "banderas rojas", como el deseo recurrente de la madre de permanecer siempre con él.



Ante el progresivo distanciamiento y las sospechas de que algo andaba mal, Lorena decidió atender a su instinto e instalar una cámara oculta en su apartamento. Tiempo después, tras confirmar mediante su teléfono móvil que la señora se encontraba en el inmueble, la comunicadora comenzó a grabar de forma remota. El material obtenido reveló denigrantes descalificaciones sobre su vida laboral y su cuerpo, además de expresiones peyorativas y presuntas amenazas donde escuchó que la golpearían si llegaba al lugar.

Al confrontar a su pareja proyectando la grabación en el televisor de la vivienda, la reacción de este se limitó a reprocharle el haber escuchado conversaciones ajenas, sin cuestionar el contenido ni la violencia de las declaraciones de su madre. Posteriormente, la acoso escaló con el envío de más de 20 audios de alto calibre e intimidaciones dirigidos a los allegados de la periodista.

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Comprender que la situación no cambiaría llevó a Lorena a tomar la decisión de romper la relación. La ruptura le desencadenó un cuadro severo de depresión y una pérdida drástica de peso. Hoy en día, la profesional avanza en un proceso de reconstrucción personal y sanación, enfocándose en reconocer su propio valor. Por su parte, los presentadores del formato televisivo cuestionaron la falta de límites del hombre y reflexionaron sobre la importancia de identificar a tiempo las señales de alarma en una relación.



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