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Lorena Bautista grabó conversación de su exsuegra y su ex y descubrió dolorosa situación - CaracolTV

Lorena Bautista comenzó a notar un cambio en la actitud de su suegra después de que esta atravesara la pérdida de un familiar. La presentadora confrontó a su pareja tras escuchar comentarios en su contra.

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Famosa presentadora grabó conversación de su exsuegra y su ex y descubrió dolorosa situación

Lorena Bautista comenzó a notar un cambio en la actitud de su suegra después de que esta atravesara la pérdida de un familiar. La presentadora confrontó a su pareja tras escuchar comentarios en su contra.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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